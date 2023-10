Missili Jericho: la super arma nucleare di Israele per il "giorno del giudizio"

Mentre i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza proseguono e entrambe le parti fanno la conta dei loro morti, l’escalation di violenza retorica e pratica inizia a tirare in ballo il sistema di deterrenza nucleare di Tel Aviv: i missili Jericho. È il deputato del partito Likud Tally Gotliv ad aver invocato l’utilizzo di questa super arma, scrivendo più volte su X “ l’idea di avviare una guerra nucleare invece di introdurre forze di terra di massa ” e chiedendo all’esercito di schierare l’arsenale missilistico come rappresaglia agli attacchi di Hamas.

Chiamati così in onore della città che il racconto biblico vuole distrutta dagli ebrei di Giosuè, ciascuno di questi vettori è alto 14 metri e pesa 21mila chilogrammi. Può trasportare una carica termonucleare e colpire obiettivi tra i 1500 e i 2500 chilometri. Nascono negli anni ’60, durante le prime fasi di sviluppo del programma missilistico israeliano. Al tempo, le autorità di Tel Aviv collaboravano con la società aerospaziale francese Dassault, che nel ’69 ha abbandonato il progetto.

Il primo Jericho-1 a combustibile solido vede la luce nel 1973, durante la guerra dello Yom Kippur. Considerando che molti dei nemici di Israele si trovano ad una distanza minima dal territorio dello Stato ebraico, in molti si chiedono perché Tel Aviv abbia creato un arsenale di missili balistici. “ La risposta potrebbe essere che Israele, in quanto stato intriso di sicurezza, considera sempre gli scenari peggiori e i piani per le emergenze ”, scrive nel 2021 Mark Fitzpatrick dell’Iiss (International Institute for Strategic Studies).