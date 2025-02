"Possono sopraffare le difese Usa". L'allarme del Pentagono sui nuovi missili di Kim

Ascolta ora 00:00 00:00

La Corea del Nord potrebbe essere pronta ad avviare la produzione di missili balistici intercontinentali (ICBM) in grado di raggiungere qualsiasi parte del territorio controllato dagli Stati Uniti e di superarne le difese. L'allarme è arrivato direttamente da un alto funzionario del Pentagono, generale dell'aeronautica Gregory Guillot, capo del Comando settentrionale degli Usa, in una testimonianza scritta inviata al Comitato per i servizi armati del Senato. Citando il lancio di prova avvenuto lo scorso ottobre dell'ICBM Hwasong-19 a combustibile solido – ovvero un missile che può essere dispiegato e preparato per il lancio più velocemente rispetto ad uno a propellente liquido – Guillot si è detto convinto del fatto che Kim Jong Un possa essere in grado di lanciare un carico nucleare su obiettivi situati nel Nord America. " P robabilmente può consegnare un carico nucleare a obiettivi in tutto il Nord America riducendo al minimo la nostra capacità di fornire un avviso pre-lancio a causa dei tempi di preparazione al lancio ridotti offerti dal suo design a propellente solido ", ha chiarito ancora il generale Usa.

L'allarme Usa sui missili di Kim

Guillot ritiene inoltre che la retorica di Pyongyang lascia intendere che Kim possa essere ansioso di passare dalla ricerca e sviluppo alla produzione e all'impiego su vasta scala di armi strategiche. Questo cambiamento potrebbe espandere significativamente l'inventario missilistico della Corea del Nord, senza considerare poi il rafforzamento dei legami militari del Paese con la Russia e l'interconnessione globale di queste minacce. " La disponibilità della Corea del Nord a rischiare le proprie truppe per sostenere la guerra della Russia in Ucraina dimostra fino a che punto questi partner sono disposti ad arrivare per far progredire le loro posizioni strategiche ", ha aggiunto l'alto funzionario del Pentagono.

Le reali capacità operative della Corea del Nord restano un argomento di dibattito all'interno dell'esercito statunitense. A novembre, l'ammiraglio Samuel Paparo, capo dell'US Indo-Pacific Command, aveva spiegato che, nonostante i ripetuti test effettuati dalla Corea del Nord, non vi erano prove del fatto che Kim fosse riuscito ad abbinare con successo una testata nucleare a un ICBM in grado di sopravvivere al lancio, al volo e al rientro atmosferico. Certo è che lo stesso Kim Jong Un ha descritto l'Hwasong-19 come l'arma principale per difendere la Corea del Nord e scoraggiare potenziali avversari da eventuali aggressioni.

I media nordcoreani hanno inquadrato lo sviluppo del missile come una risposta necessaria alle minacce percepite dagli Stati Uniti e dalla Corea del Sud. Con il potenziale per un arsenale ampliato di ICBM a lancio rapido, la Corea del Nord potrebbe in ogni caso rappresentare una sfida ancora più grande per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti negli anni a venire.

L'ombrello di Trump

I commenti del generale Guillot rafforzano presumibilmente le argomentazioni dei sostenitori della difesa missilistica per finanziare la promessa del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di creare un ombrello onnicomprensivo denominato Iron Dome per proteggere gli Usa da ipotetici attacchi rivali.

Non a caso, a gennaio Trump ha emesso un ordine esecutivo per accelerare la produzione e la consegna di nuovi sistemi per tracciare e intercettare i missili in arrivo, nonché per neutralizzarli prima del lancio. Il Pentagono sta attualmente lavorando per definire i dettagli da includere nella richiesta di bilancio della difesa per l'anno fiscale 2026.

Come ha spiegato Bloomberg, Washington ha sviluppato e schierato una flotta di oltre 40

a Fort Greely, in Alaska, e presso la base spaziale Vandenberg, in California, per difendersi principalmente da un attacco limitato della Corea del Nord. I nuovi missili di Kim fanno tuttavia paura.