"Scoppierà una guerra tra potenze nucleari": la profezia che scuote il mondo

Attenzione a India e Pakistan perché la storica rivalità tra i due vicini, entrambi dotati di armi nucleari, potrebbe presto risvegliarsi e sfociare in un conflitto su larga scala. Qualcosa di molto più grande e intenso rispetto agli scontri di confine andati in scena un anno fa, che persino gli Stati Uniti faticherebbero a contenere. Ecco che cosa sta succedendo in Asia meridionale e da dove nasce il rischio sopra descritto.

Una nuova guerra tra India e Pakistan?

Secondo un’analisi pubblicata dall’autorevole rivista Foreign Affairs, la lezione che India e Pakistan hanno tratto dalla loro ultima crisi non è stata la prudenza, ma l’opposto. Entrambi i Paesi stanno accelerando il rafforzamento militare, investendo in tecnologie più rapide e precise e riorganizzando le proprie forze per colpire con maggiore efficacia.

Nuova Delhi ha parlato apertamente di una “nuova normalità”, dichiarando di non voler più subire il ricatto nucleare pakistano. Islamabad, dal canto suo, ha risposto con toni altrettanto duri, promettendo di poter colpire in profondità il territorio indiano.

L’introduzione di nuove tecnologie e l’ampliamento dei teatri di guerra sono due fattori che aumentano il rischio di errori di calcolo. Sistemi dual-use, bersagli sensibili e tempi decisionali sempre più rapidi rendono più probabile un’escalation involontaria. In questo contesto, anche il ruolo degli Stati Uniti appare più fragile: Washington potrebbe trovarsi a gestire una crisi molto più complessa rispetto al passato, con margini di intervento ridotti e interlocutori meno disposti ad accettare mediazioni.

Uno scenario da incubo

Lo scenario delineato da FA è tutt’altro che teorico. Un nuovo attentato terroristico in Kashmir, per esempio, o un incidente lungo la Linea di Controllo potrebbero innescare una reazione a catena. In tal caso, le esercitazioni militari verrebbero interpretate come preparativi di guerra, le difese aeree entrerebbero in stato di allerta e i primi scontri potrebbero degenerare rapidamente.

In poche ore si passerebbe da attacchi mirati a operazioni su larga scala, con missili e droni diretti contro basi strategiche e infrastrutture critiche, incluse quelle legate alle capacità nucleari. La pressione dell’opinione pubblica, alimentata da immagini e disinformazione sui social, spingerebbe i governi a rispondere con maggiore forza, riducendo gli spazi per la diplomazia. Anche il fronte marittimo e quello economico verrebbero coinvolti, con ripercussioni sulle rotte commerciali globali e sull’approvvigionamento energetico. I

Ecco, in un simile contesto, la distinzione tra guerra convenzionale e nucleare diventerebbe sempre più sottile.

Il vero rischio non è tanto una decisione deliberata di usare armi atomiche, quanto un errore, una valutazione sbagliata o un segnale frainteso. È in questa zona grigia che si annida la profezia più inquietante per l’intera Asia. E per il mondo intero.