Il Rotor Blown Wing e il sistema Matrix: perché il nuovo drone Usa cambia tutto

Il gruppo Sikorsky Innovations ha avviato un progetto focalizzato sullo sviluppo di un design innovativo, noto come "Rotor Blown Wing". Questo sistema è progettato per unire le caratteristiche di un elicottero e di un aeroplano, aprendo nuove possibilità per le operazioni aeree. Il percorso di sviluppo è stato caratterizzato da fasi di test e analisi che hanno permesso di raccogliere dati fondamentali per la validazione della tecnologia.

Cosa sappiamo del “Rotor Blown Wing"

Il 2025 ha segnato un punto di svolta significativo, quando l’azienda ha condotto test su un velivolo con un'apertura alare in materiale composito di 10,3 piedi. Durante questa fase, sono stati effettuati oltre 40 decolli e atterraggi per valutare la stabilità e la manovrabilità del design. In particolare, il velivolo, secondo il comunicato, è stato in grado di eseguire 30 transizioni tra le modalità di volo da elicottero ad aereo e viceversa, una manovra che richiede un controllo di precisione e un approfondito studio delle dinamiche di volo.

In modalità orizzontale, l’apparecchio ha raggiunto una velocità di crociera massima di 86 nodi, all’incirca 159 chilometri orari. Contemporaneamente, sono stati eseguiti test all’interno di gallerie del vento su un modello in scala 1:1, fornendo dati essenziali per la convalida delle nuove leggi di controllo, confrontando le prestazioni del modello con quelle ottenute in volo.

Innovazioni e controllo del volo

Nel contesto di questi test, il Direttore diella Sikorsky Innovations, ha evidenziato l'importanza delle capacità di controllo del “Rotor Blown Wing”. Il design ha dimostrato caratteristiche di manovrabilità essenziali per garantire transizioni fluide tra le diverse modalità di volo. L'analisi dei dati ha rivelato la necessità di sviluppare nuove leggi di controllo specifiche per ottimizzare queste manovre, assicurando che il velivolo possa operare in modo efficiente. I risultati hanno indicato anche che, una volta aumentate le dimensioni del velivolo, sarà possibile effettuare operazioni da ponti di navi in movimento e da terreni non preparati, ampliando così le applicazioni pratiche.

Prospettive applicative

Le possibilità di applicazione degli aeromobili dotati di “Rotor Blown Wing”, secondo i comunicati, sarebbero ampie e diversificate. Questi velivoli possono essere utilizzati in missioni di ricerca e soccorso, monitoraggio degli incendi, interventi umanitari e sorveglianza di oleodotti. Inoltre, le varianti più grandi di questa tecnologia potranno svolgere operazioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione a lungo raggio. La capacità di integrare operazioni tra droni pilotati e non pilotati potrebbe rappresentare un ulteriore sviluppo, aumentando l'efficacia delle missioni e amplificando le possibilità operative.

L’implementazione del sistema Matrix

Dall’analisi emerge che un elemento chiave delle varianti del Rotor Blown Wing è l'implementazione del sistema di autonomia di volo MATRIX . Questo software avanzato dovrebbe consentire agli aeromobili di navigare autonomamente, migliorando sia la sicurezza che l'efficienza operativa. L'autonomia di volo si apprende, si presenta come una significativa innovazione nel settore aeronautico, permettendo operazioni più complesse con un ridotto intervento umano, il che potrebbe portare a una riduzione degli errori e a un miglioramento delle performance in situazioni difficili.

Verso una nuova famiglia di sistemi aeronautici

Il design del “Rotor Blown Wing” rappresenta solo uno dei molteplici progetti in fase di sviluppo del gruppo, Sikorsky. Questa iniziativa, si apprende, mira a creare una famiglia di sistemi che comprenderà velivoli a decollo e atterraggio verticale (VTOL) e aeromobili con rotore principale singolo.

Inoltre, dovrebbe essere in fase di sviluppo anche un prototipo ibrido-elettrico da 1,2 megawatt (HEX), progettato per trasportare passeggeri o carico su lunghe distanze. La creazione di un banco di prova per il sistema di alimentazione HEX, previsto per dimostrare la capacità di hover nel 2027, e rappresenterà un passo avanti nella tecnologia aeronautica.