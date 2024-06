Sottomarino cinese emerge nello Stretto di Taiwan: cosa rivela la manovra del Boomer

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 18 giugno un sottomarino lanciamissili balistici della marina militare cinese (Plan – People's Liberation Army Navy) è emerso improvvisamente nelle acque dello Stretto di Taiwan, poco a ovest della “linea mediana” che divide in due quel braccio di mare che separa la Cina dall'isola di Formosa.

Secondo quanto riferito dai media taiwanesi, poco dopo essere emerso il sottomarino è stato raggiunto da una nave militare cinese che lo ha scortato nella sua navigazione in superficie. Sappiamo dell'accaduto perché l'evento è stato osservato direttamente da alcuni pescatori di Taiwan, che si sono visti sbucare improvvisamente il sottomarino dalle acque e ne hanno fornito la posizione e scattato alcune foto.

Il sottomarino, come detto, è un Ssbn (Ship Submersible Ballistic Nuclear), anche detto in gergo “boomer”, ovvero un sottomarino a propulsione nucleare capace di lanciare missili balistici, e appartiene alla classe Type 094, altrimenti nota come classe Jin, di cui la Plan attualmente dispone sei esemplari. Con un dislocamento in immersione di circa 11mila tonnellate e una lunghezza di 137 metri, ciascuno di questi battelli può trasportare fino a 12 missili balistici tipo JL-2 a testata nucleare singola (da 1 Megatone) o con 3/8 testate meno potenti.

Questi sottomarini sono una parte fondamentale delle forze nucleari cinesi, offrendo una capacità strategica di second strike secondo l'attuale dottrina nucleare di Pechino, ma in grado di effettuare anche un primo attacco di sorpresa sebbene non su obiettivi puntiformi come bunker o silo di lancio di missili balistici intercontinentali. Il Pentagono ritiene che la flotta di Ssbn armata col missile JL-2 rappresenti il primo valido deterrente nucleare marittimo della Cina.

Vedere un Ssbn in navigazione in superficie lontano dalla sua base, e più in generale tutti i sottomarini moderni, è qualcosa di estremamente raro, e sebbene si possa pensare che il battello abbia avuto qualche sorta di guasto o incidente, in realtà a quanto pare non è così. The War Zone ci ricorda che sottomarini lanciamissili balistici della marina cinese sono stati avvistati nelle acque dello Stretto di Taiwan in precedenza, probabilmente durante i transiti verso il bacino di carenaggio di Huludao, molto più a nord, per effettuare lavori. Ad esempio, l'ultimo avvistamento simile è stato documentato nel 2021.

Vale anche la pena notare che lo stretto di Luzon tra l’estremità meridionale di Taiwan e l’omonima isola filippina è il corridoio principale attraverso il quale i sottomarini cinesi con sede nell’isola di Hainan, e in particolare gli Ssbn, raggiungono il Pacifico, pertanto quelle acque hanno un grande significato strategico per la Plan e sono anche pesantemente monitorate.

La motivazione della navigazione in superficie è molto probabilmente data dalla batimetria del tratto di mare interessato: lì il fondale è situato a circa 100 metri di profondità, e la navigazione in immersione in tempo di pace è sconsigliabile per via del numeroso traffico di pescherecci di diverse dimensioni. Soprattutto, nel punto in cui sono state scattate le foto, il fondale è posto a circa 50 metri di profondità, pertanto il transito di un battello così grande in immersione è considerabile come pericoloso.

In ogni caso, un sottomarino di questo tipo che naviga in emersione è un chiaro messaggio politico, allo stesso modo dell'osservare gli Ssbn, Ssgn o Ssn statunitensi in visita di cortesia in porti di nazioni amiche al centro di scenari di tensione internazionale. Qui però, al contrario della rassicurazione degli alleati che fa la U.S.

Navy con queste visite speciali, si tratta di una mossa per affermare la propria suppostanazionale in quelle acque (e sull'isola di Formosa) in un contesto particolarmente teso, dove le violazioni della “linea mediana” dello Stretto di Taiwan da parte di velivoli da guerra cinesi sono ormai all'ordine del giorno. A quanto pare, infatti, nel passaggio in superficie del 2021 il battello era più prossimo alla costa cinese rispetto alla rotta tenuta dall'Ssbn notato martedì.