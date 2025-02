"Addestra piloti per missioni speciali": cosa c'è dietro la mossa della Cina

Ascolta ora 00:00 00:00

Le forze armate della Cina hanno accelerato l'addestramento dei piloti per la portaerei Fujian che dovrebbe presto diventare operativa con il velivolo di allerta precoce KJ-600. L'emittente statale CCTV ha riferito che l'Università dell'aviazione navale dell'Esercito popolare di liberazione (PLA) cinese avrebbe utilizzato velivoli terrestri per preparare alcuni piloti all'utilizzo di un nuovo tipo di aereo per "missioni speciali" imbarcato su portaerei e non ancora entrato in servizio. La vicenda resta avvolta nella nebbia ma pare che l'addestramento avesse lo scopo di garantire che la preparazione dei militari fosse al passo con l'impiego delle attrezzature, allo scopo di accelerare la loro "prontezza al combattimento".

L'addestramento dei piloti

" La portaerei numero 18 sarà presto in servizio ", ha dichiarato Lin Chunliang, un docente della PLA Naval Aviation University, riferendosi al numero di scafo della terza portaerei cinese, la Fujian. " Ci auguriamo di svolgere un ruolo chiave e di primo piano nell'addestramento dei piloti, in particolare nello sviluppo dei piloti di aerei imbarcati sulle portaerei ", ha proseguito Lin.

Come ha ricordato il South China Morning Post, la Fujian, la portaerei più avanzata della Cina, ha terminato la sua sesta prova in mare all'inizio di gennaio, dopo il suo varo nel giugno 2022. Il suo sistema di catapulta elettromagnetica all'avanguardia consente il lancio di velivoli più pesanti e avanzati, come l'aereo di controllo e allerta precoce aviotrasportato (AEW&C) KJ-600, e supporta sortite più frequenti e rapide. Si prevede che la Fujian trasporterà anche i caccia J-15T con capacità di catapulta e il caccia stealth J-35 di quinta generazione.

La mossa della Cina

Ma a che cosa serve tutto questo? Il quotidiano cinese Global Times ha scritto che il team di insegnamento di velivoli per missioni speciali di una base non divulgata, ma affiliata alla PLA Naval Aviation University, avrebbe utilizzato velivoli da trasporto terrestri Y-7 per simulare procedure di addestramento in preparazione per il futuro inserimento di non meglio specificati velivoli adibiti ad effettuare missioni speciali. Notando che la Fujian dovrebbe essere presto messa in servizio, Lin ha rimarcato l'impegno del gruppo nell'addestrare piloti d'élite in relazione al colosso dei mari di Pechino.

Di quali velivoli si tratta? Per Fu Qianshao, un esperto di aviazione militare cinese, gli aerei da missione speciale, spesso sviluppati sulla base di aerei da trasporto, in genere includono aerei da allerta precoce, da pattugliamento marittimo specializzati nella guerra antisommergibile, da guerra elettronica e aerei cisterna.

Fu ha citato vari resoconti dei media che indicano lo sviluppo di un aereo da allerta precoce imbarcato su portaerei presumibilmente chiamato KJ-600. Potrebbero però esserci anche altri tipi di aerei da missione speciale imbarcati su portaerei, come aerei da pattugliamento antisommergibile o da trasporto.

In attesa di ulteriori indiscrezioni, l'addestramento di simulazione della PLA Naval Aviation University con l'Y-7 consentirà ai piloti di passare più agevolmente a vari aerei imbarcati, visto che i richiamati tipi di mezzi condividono caratteristiche di progettazione chiave, tra cui un'elevata spinta del motore e una struttura leggera della cellula.