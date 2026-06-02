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Per la dipendenza dal gioco d'azzardo, più di mille in cura tra città e hinterland

L'Agenzia fornisce servizi a un bacino di utenza di circa 3,5 milioni di cittadini, coprendo i territori che in passato erano di competenza di quattro Asl

Per la dipendenza dal gioco d'azzardo, più di mille in cura tra città e hinterland
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Sono 1006 le persone in cura per la dipendenza dal gioco d'azzardo presso le strutture coordinate dall'Agenzia Tutela della Salute (Ats) Milano, che serve 193 comuni nell'area metropolitana. Il dato è riportato nel sessantasettesimo bollettino della "Data Room" di As.Tro, l'associazione degli operatori di gioco lecito, che ha elaborato i dati ufficiali forniti dalla stessa Ats.

L'Agenzia fornisce servizi a un bacino di utenza di circa 3,5 milioni di cittadini, coprendo i territori che in passato erano di competenza di quattro Asl: Milano, Milano 1, Milano 2 e Lodi. La percentuale di persone in cura nel 2024, rispetto al totale della popolazione, è come riporta Agipronews - pari allo 0,03%. L'iniziativa di As.Tro, come scritto in una nota, serve a comprendere meglio il fenomeno del gioco d'azzardo patologico. Già da alcuni mesi l'associazione ha iniziato a inviare istanze di accesso civico generalizzato a tutte le aziende sanitarie presenti sul territorio nazionale, per conoscere il numero di pazienti in cura per dipendenza da gioco nei rispettivi territori di competenza.

"Lo scopo spiega As.

Tro - è quello di creare una banca dati, basata su numeri reali, la cui utilità non sarà soltanto a beneficio degli operatori del settore, delle associazioni del terzo settore impegnate nella lotta ai fenomeni di dipendenza, degli enti di ricerca e dei decisori politici, ma anche della stessa opinione pubblica, la quale merita di arricchirsi della conoscenza dei dati relativi alle tematiche che contrassegnano il dibattito pubblico".

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