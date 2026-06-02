Per la dipendenza dal gioco d'azzardo, più di mille in cura tra città e hinterland

Sono 1006 le persone in cura per la dipendenza dal gioco d'azzardo presso le strutture coordinate dall'Agenzia Tutela della Salute (Ats) Milano, che serve 193 comuni nell'area metropolitana. Il dato è riportato nel sessantasettesimo bollettino della "Data Room" di As.Tro, l'associazione degli operatori di gioco lecito, che ha elaborato i dati ufficiali forniti dalla stessa Ats.

L'Agenzia fornisce servizi a un bacino di utenza di circa 3,5 milioni di cittadini, coprendo i territori che in passato erano di competenza di quattro Asl: Milano, Milano 1, Milano 2 e Lodi. La percentuale di persone in cura nel 2024, rispetto al totale della popolazione, è come riporta Agipronews - pari allo 0,03%. L'iniziativa di As.Tro, come scritto in una nota, serve a comprendere meglio il fenomeno del gioco d'azzardo patologico. Già da alcuni mesi l'associazione ha iniziato a inviare istanze di accesso civico generalizzato a tutte le aziende sanitarie presenti sul territorio nazionale, per conoscere il numero di pazienti in cura per dipendenza da gioco nei rispettivi territori di competenza.

"Lo scopo spiega As.

Tro - è quello di creare una banca dati, basata su numeri reali, la cui utilità non sarà soltanto a beneficio degli operatori del settore, delle associazioni del terzo settore impegnate nella lotta ai fenomeni di dipendenza, degli enti di ricerca e dei decisori politici, ma anche della stessa opinione pubblica, la quale merita di arricchirsi della conoscenza dei dati relativi alle tematiche che contrassegnano il dibattito pubblico".