Due donne aggredite. I vigili arrestano i balordi

Due donne sono state aggredite, in circostanze diverse, la notte tra sabato e domenica. In entrambi i casi è intervenuta la polizia municipale. Il primo episodio alle 21.30 in via Antonio Marco Colonna: una pattuglia di passaggio è stata richiamata dalle urla di una donna, assalita e picchiata in mezzo alla strada dall'ex compagno. Quindi arresta l'uomo, nato in Perù nel 1994, ubriaco e colto in flagranza. Risulterà poi che l'aggressore era già oggetto di un divieto di avvicinamento alla donna, anche lei nata in Perù nel 1993.

Quando gli agenti sono intervenuti la coppia era appena stata separata da un cittadino e hanno constatato che la donna aveva il labbro sanguinante e il volto tumefatto.

L'uomo l'aveva seguita in evidente stato di alterazione alcolica fin dal viaggio in treno verso Milano dove lei lavora come badante e approfittando dell'attraversamento nel parchetto tra via Colonna e via Monte Ceneri l'aveva aggredita prendendola per il collo, tappandole la bocca e poi percuotendola. L'uomo è stato arrestato.

Il secondo episodio è capitato all'1,30 di domenica in zona Navigli. Una donna era scesa di casa per portare il cane a fare un giro, mentre percorreva a piedi il marciapiede di via Pavia in direzione di via San Gottardo, in direzione opposta e quindi diretto verso di lei, sopraggiungeva un cittadino del Bangladesh, classe 1996. In un primo momento la donna aveva avuto il timore che lui volesse prenderle il cane, in realtà quando l'uomo le è passava vicino, dopo averla urtata con la spalla, con la mano sinistra l'ha palpata nelle parti intime.

La donna si è messa ad urlare richiamando

l'attenzione di una pattuglia della Polizia locale in transito.

Gli agenti, constatato l'accaduto, hanno raggiunto l'uomo che nel frattempo si era allontanato in direzione di via Ascanio Sforza e lo hanno arrestato in flagranza.