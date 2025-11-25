Ecco il libro con AI incorporata. Un Tutor per studenti e prof

Un vero e proprio Tutor AI per lo studio e uno per l'insegnamento. Sono i due innovativi tool lanciati da Mondadori Education, Rizzoli Education e Deascuola, le tre case editrici di scolastica del Gruppo Mondadori. Si tratta di una nuova generazione di strumenti per la didattica basati sull'Intelligenza Artificiale, integrati all'interno dei Libri Digitali e delle Aree Docenti della piattaforma digitale proprietaria HUB Scuola. Il Tutor AI del Libro Digitale è un compagno di studio virtuale progettato per accompagnare le ragazze e i ragazzi nel percorso di apprendimento.

Non sostituisce il libro, ma lo valorizza, diventando un alleato: offre spiegazioni chiare ed esempi mirati, rielaborando le informazioni testuali e visuali per renderle più comprensibili e generando momenti di verifica utili a consolidare le conoscenze. Le risposte del Tutor AI si basano esclusivamente sul libro di testo adottato in classe e sulle sue risorse digitali, garantendo coerenza, affidabilità e piena aderenza al livello scolastico. Lo studio diventa così ancora più personalizzato, con un supporto che stimola la curiosità e rende l'apprendimento più coinvolgente. Il Tutor è uno strumento a disposizione anche dei docenti, che possono utilizzarlo per organizzare attività personalizzate sugli argomenti del libro di testo.

"All'interno della strategia delle nostre tre case editrici di scolastica, il digitale occupa un ruolo sempre più centrale. Nella nostra visione, investire nell'innovazione significa infatti offrire nuove metodologie di apprendimento e contribuire in modo concreto all'evoluzione della didattica. Un percorso che oggi compie un ulteriore passo in avanti attraverso la sperimentazione nel campo dell'intelligenza artificiale"", spiega Gian Luca Pulvirenti, Presidente esecutivo di Mondadori Education. Con questo progetto, la metodologia didattica promossa da HUB Scuola si innova, grazie a strumenti sicuri, affidabili e fondati su principi pedagogici solidi, con l'obiettivo di accompagnare i giovani delle scuole secondarie di primo e secondo grado in un utilizzo responsabile e formativo delle nuove tecnologie.

HUB Scuola mette a disposizione dei docenti anche un Tutor AI specifico, progettato per costruire lezioni e percorsi didattici mirati, coerenti con gli obiettivi educativi e le caratteristiche della classe. Attraverso un linguaggio naturale, gli insegnanti possono conversare con il Tutor AI delle Aree Docenti di HUB Scuola per creare lesson plan completi, adattabili alle esigenze della classe e arricchiti dalle risorse digitali certificate presenti. Il Tutor è inoltre in grado di gestire diverse metodologie didattiche a partire dalle richieste dell'insegnante, e di aiutare a bilanciare le fasi della lezione, suggerendo strategie efficaci per la gestione del tempo e il coinvolgimento degli studenti, in base ai differenti livelli e stili di apprendimento. Con questa iniziativa l'intelligenza artificiale diventa una risorsa preziosa per rendere l'apprendimento più efficace, accessibile e personalizzato, in classe e a casa.

Dichiara Paolo Reniero, direttore Digital e Marketing strategico di Mondadori Education: "Con HUB Scuola vogliamo offrire un modello di AI al servizio della didattica e

dell'apprendimento, con un approccio che valorizzi il ruolo centrale e attivo di docenti e studenti, e strumenti digitali che favoriscano la personalizzazione del percorso formativo, senza sostituirsi all'impegno personale".