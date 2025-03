Maxi esercitazioni e l'ombra dei super missili: la doppia mossa Usa che terrorizza la Cina

Ascolta ora 00:00 00:00

Il conto alla rovescia è iniziato. Le Filippine hanno iniziato i primi preparativi per Balikatan, la più grande esercitazione militare congiunta che Manila svolge ogni anno insieme alle forze di altri Paesi alleati, Stati Uniti compresi. L'obiettivo delle manovre? Migliorare le capacità di difesa dell'isola, da mesi alle prese con un delicato braccio di ferro con Pechino nel conteso Mar Cinese Meridionale. In attesa di comunicazioni ufficiali su come si svolgeranno le suddette esercitazioni, c'è già chi si dice convinto in merito al fatto che le Filippine esporranno un controverso sistema missilistico di fabbricazione statunitense, più volte condannato dalla Cina. Anche se non sappiamo le date delle operazioni né il numero di soldati che dovrebbero partecipare, iniziano a filtrare varie indiscrezioni...

Le esercitazioni che irritano la Cina

Come ha sottolineato il South China Morning Post, il generale di brigata Michael Logico, agente esecutivo di Balikatan, ha dichiarato la scorsa settimana che la 40a esercitazione Balikatan sarebbe stata un vero e proprio test di battaglia. " Ci saranno la partecipazione delle Forze di difesa australiane e delle Forze di autodifesa giapponesi ", ha detto Logico ai giornalisti durante un briefing dopo un'esercitazione a fuoco vivo la scorsa settimana a Capas, Tarlac, aggiungendo che stava aspettando " nuovi sviluppi da altri Paesi " prima di fornire ulteriori dettagli sulla Balikatan di quest'anno.

Proprio come l'anno scorso, le esercitazioni comprenderanno esercitazioni di affondamento a 12 miglia nautiche dalle acque territoriali delle Filippine. Non sappiamo quali mezzi saranno mobilitato. Il sistema missilistico Typhon è stato schierato nelle Filippine durante la prima fase dell'esercitazione Salaknib nell'aprile dello scorso anno e utilizzato nelle esercitazioni congiunte Balikatan il mese successivo. Potrebbe essere presente anche durante le prossime manovre, che presumibilmente fungeranno da deterrente contro la Cina lungo la prima catena di isole, dove gli interessi filippini nel Mar Cinese Meridionale e la sicurezza dello Stretto di Taiwan sono implicitamente collegati.

Riflettori sul Typhoon Usa

Queste esercitazioni sono un'opportunità per Manila e Washington di dimostrare a Pechino che la loro alleanza militare è rimasta salda. Nel 2024 Balikatan ha coinvolto 16.000 soldati, 11.000 degli Stati Uniti e 5.000 delle Filippine, insieme a centinaia di uomini provenienti da Australia e Francia. Quattordici altri Paesi, tra cui diversi membri dell'Asean, dell'Unione Europea e del Giappone, avevano inviato i rispettivi osservatori. Il generale Logico ha anticipato che ci sarà una " partecipazione più robusta di osservatori provenienti dall'Europa e anche dall'Asean " senza però fornire ulteriori dettagli.

Logico non ha chiarito se durante le esercitazioni verrà utilizzato il sistema missilistico Typhon. Parliamo di un sistema missilistico in grado di lanciare il missile Standard Missile 6 (SM-6) e il missile Tomahawk Land Attack con gittata rispettivamente di oltre 240 e 2.

500 chilometri, distanze che includono nei loro raggi d'azione sia il Mar Cinese Meridionale chee lo Stretto di Taiwan. Dal canto suo la Cina ha ripetutamente espresso la propria opposizione contro la presenza del jolly Usa nelle Filippine.