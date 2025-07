Trump: "Dazi del 35% al Canada dal primo agosto". E oggi lettera all'Ue sulle tariffe

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha riferito ieri di seguire con attenzione le recenti decisioni degli Stati Uniti in materia di dazi, sottolineando che l'incertezza sull'economia e i mercati globali resta elevata e invitando i Paesi a collaborare per garantire un contesto commerciale stabile. La dichiarazione del Fondo segue l'annuncio del presidente Usa Donald Trump di nuovi dazi lineari a diversi Paesi a partire dal primo agosto, incluso uno del 50 per cento sulle importazioni di rame negli Stati Uniti e su beni provenienti dal Brasile. Il Fondo monetario fornirà un aggiornamento più dettagliato nel prossimo World Economic Outlook la cui pubblicazione è prevista alla fine di luglio.

L'annuncio di Washington ha riacceso i timori per l'andamento dell'attività manifatturiera negli Stati Uniti, in Asia e in Europa, secondo quanto rilevato da sondaggi pubblicati questa settimana. Sebbene alcune imprese mostrino resilienza, gli analisti sottolineano che la persistente incertezza pesa sulle strategie di aziende e governi. L'amministrazione Trump sostiene che i dazi finora introdotti non abbiano alimentato l'inflazione e che i recenti tagli fiscali compenseranno eventuali effetti negativi a breve termine. Nell'edizione di aprile del suo World Economic Outlook, l'Fmi aveva già rivisto al ribasso le stime di crescita per Stati Uniti, Cina e altre economie, segnalando che i dazi Usa - i più elevati da un secolo a questa parte - rischino di causare un rallentando dell'attività economica. Sebbene l'attività sia temporaneamente cresciuta grazie all'accumulo di scorte prima dei dazi, e si siano attenuate alcune tensioni tra Washington e Pechino, gli economisti prevedono che l'effetto dei nuovi dazi sarà più marcato nella seconda metà dell'anno