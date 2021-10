Arrivano le pensioni a rate? Cosa cambia sull'assegno

Mentre "Quota 100" si avvia verso l'inevitabile conclusione, si fanno ipotesi sui quali potranno essere i nuovi profili pensionistici dal 1° gennaio 2022: la discussione in Parlamento è sempre aperta, il ventaglio di opzioni è ampio ma si fa strada qualche certezza in più rispetto ai mesi precedenti.

Cos'è la "pensione a rate"

Tra le ipotesi, c'è anche quella formulata da Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, per il quale i nuovi pensionati percepirebbero la somma dovuta " a rate " o " in due tempi ": discussa nei giorni scorsi in commissione Lavoro della Camera, vale per i lavoratori con 63 o 64 anni e prevede il mix dellla pensione mista, accumulata al 50% con il sistema contributivo (si percepisce quanto si versa) e al 50% con quello retributivo (si percepisce la stessa somma degli ultimi stipendi). Potrà accedere a questo sistema chi avrà accumulato almeno 20 anni di contributi e la sua pensione dovrà essere almeno 1,2 volte superiore all'assegno sociale (620 euro). A quel punto potrà essere fatta richiesta di lasciare il mondo del lavoro.

Le pensioni per queste categorie di lavoratori sarebbero incassate in due step: subito la parte contributiva, quando si saranno compiuti i 67 anni quella retributiva. Il presidente dell'Inps stima che questa opzione interesserà almeno 200mila persone in tre anni di cui meno della metà saranno "quotisti" e un quinto riguarda i costi di "Quota 100": spesa complessiva 2,5 miliardi, nel 2022 saranno versati circa 453 milioni anche se la spesa è ancora fittizia, si tratta solamente di una stima.

Qual è il vincolo