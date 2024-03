Bitcoin a razzo, tocca i 70mila dollari Blackrock pronto a comprare gli Etf

Il Bitcoin ha superato ieri la soglia di 70.000 dollari per la prima volta nella sua storia. A spingere la corsa della criptovaluta è la notizia che BlackRock, uno dei maggiori asset manager al mondo, sta pianificando di aggiungere gli Etf spot Bitcoin nel suo Global Allocation Fund. È quanto emerge dalla documentazione depositata presso la Securities and Exchange Commission (Sec) degli Stati Uniti. La strategia, quindi, è quella di inserire sempre di più il Bitcoin nei portafogli di investimento. Va segnalato che in serata il prezzo, in un vorticoso saliscendi, si è attestato a quota 67 dollari. Per avere idea della strada compiuta di recente dalla criptovaluta basti dire che dall'inizio del 2024 ha guadagnato circa il 60 per cento. Il movimento al ribasso del dollaro dopo la pubblicazione del rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti a febbraio ha favorito la nuova ondata di acquisti, «ma appare evidente che la valuta elettronica sta beneficiando delle crescenti speculazioni su un imminente taglio dei tassi da parte della Federal Reserve (in foto il presidente Jerome Powell)», spiega James Harte, analista di TickMill. Il risultato è «un forte aumento della propensione al rischio e un deciso spostamento verso asset a più alto rendimento, come appunto le criptovalute», ha proseguito Harte. Va anche precisato che per diversi mesi il prezzo è stato sostenuto dall'aspettativa che un nuovo prodotto d'investimento - un fondo indicizzato al Bitcoin (Etf) - fosse autorizzato sui mercati statunitensi, consentendo a una parte più ampia del pubblico di investire in questi criptoasset senza detenerli direttamente. L'annuncio di BlackRock è quindi giunto a proposito, aprendo probabilmente la via ad altre iniziative simili. Per questo, nonostante il rischio altissimo connaturato a questa valuta, cresce l'interesse della speculazione.