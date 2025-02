Cometa, adesioni boom tra gli under 35. Superata la soglia dei 500mila iscritti

Ascolta ora 00:00 00:00

Oltre 40mila nuove adesioni in un anno, con quota mezzo milione di adesioni raggiunta lo scorso 31 gennaio. Si tratta dei numeri di Cometa, il Fondo pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica. Nel 2024 il 54% delle nuove adesioni esplicite «ha riguardato lavoratori di età inferiore a 35 anni, trainate dalla previsione del contratto collettivo di settore che, dal 2021, prevede una contribuzione maggiorata a carico» dei titolari.

Si tratta di numeri positivi, soprattutto perché in Italia i giovani sono quelli ad avere le carriere contributive più povere e discontinue. Motivo per cui il governo ha aperto unan uova finestra di sei mesi di silenzio assenso durante il quale i lavoratori possono decidere se destinare il proprio Tfr a un fondo pensione. Anche solo aver riportato in auge il dibattito, comunque, sembra aver sortito i primi effetti concreti e misurabili. Soddisfatta la presidente di Cometa, Daniela Dario, la quale afferma che «raggiungere questa importante soglia è motivo di grande soddisfazione, ma per noi è soprattutto uno stimolo a fare ancora di più». Nel dettaglio, recita una nota, «con 501.461 aderenti, Cometa è il primo fondo pensione italiano per numero di iscritti e l'attivo netto destinato alle prestazioni è di circa 15,8 miliardi».

Per la presidente, infine, «In un contesto di progressiva contrazione» del sistema assistenziale pubblico, «la contrattazione collettiva diventa il motore che rinnova e rafforza gli strumenti di welfare contrattuale integrativo».