Investire con la morsa del caro vita

Di che cosa hanno più timore gli italiani in questo momento? Da un veloce sondaggio fatto su Linkedin dal sottoscritto, gli italiani sembrano temere più di ogni cosa l'inflazione e il conseguente aumento del costo della vita. Messo a confronto con l'aumento delle rate dei mutui (19%) e con le minusvalenze maturate sui mercati finanziari (21%), il tema inflazione ha catalizzato le attenzioni dei restanti (60%) partecipanti al sondaggio. È evidente che molti fanno sempre più fatica a confrontarsi con i troppi rincari, con le difficoltà di bilancio, con la necessità di rinunciare al tenore di vita che faceva spendere senza preoccuparsi di quanto accadeva attorno. Ora siamo però al punto di svolta: la velocità dei cambiamenti sta monopolizzando la scena finanziari a tal punto che si fatica a immaginarne gli impatti reali che questi potranno avere nelle prossime settimane. Ogni volta che pensiamo di aver visto tutto quello che c'era da vedere, ecco che dallo stormo dei cigni neri esce un altro sconosciuto.

L'inflazione dovrebbe farci riflettere sulle nostre scelte di investimento, dovrebbe farci comprendere che è necessario essere attenti ai dettagli. Perché il successo sta proprio lì, nella capacità di farsi le domande giuste. Mi è capitata tra le mani questa frase «We live in the world our questions create», noi viviamo nel mondo creato dalle nostre domande. Albert Einstein disse circa una prova d'esame da sostenere, che se avesse avuto a disposizione 7 minuti per fornire la risposta, ne avrebbe utilizzati almeno 5-6 per cercare la domanda giusta; perché, sottolineava, avendo la domanda giusta sarebbe stato più semplice trovare la risposta giusta.

Oggi la domanda giusta sui risparmi quale dovrebbe essere? Quanto mi dai con il Btp Valore o con quale strumento finanziario è più logico che io investa? Provate a rispondervi, provate a costruire il decalogo delle domande giuste e vedrete che l'empatia dettata dal vostro entusiasmo creerà il contesto giusto per cambiare atteggiamento e guardare il mondo con occhi diversi.