Pronto il calendario per le pensioni: le nuove date per marzo

Anche per le pensioni di marzo, come è accaduto nel mese di febbraio, i pagamenti presso gli uffici postali saranno anticipati. Il sistema adottato dal governo è sempre lo stesso: i beneficiari degli assegni pensionistici vengono suddivisi in diversi giorni utilizzando il metodo dell’ordine alfabetico, in base all’iniziale dei cognomi. Lo scopo della separazione per scaglioni è quello di evitare pericolosi assembramenti agli sportelli che potrebbero contribuire all’aumento dei contagi. Il provvedimento anti Covid-19 sembra aver funzionato anche in piena pandemia e, per questo motivo, si è deciso di perseverare.

Ed è già stato predisposto il calendario per i pagamenti relativi al mese di marzo, reso noto dall’ordinanza numero 849/22 della protezione civile. L’anticipo chiaramente riguarda esclusivamente quei pensionati che ritirano fisicamente l’assegno agli sportelli degli uffici postali. Per chi, invece, riceve i soldi direttamente sul conto corrente, il versamento è previsto per la data del primo marzo.

Il calendario del pagamento delle pensioni di marzo 2022 presso gli uffici postali

Le date non sono ancora ufficiali, ma l’ordinanza della protezione civile dà già delle indicazioni precise. Ecco come dovrebbe essere il calendario di marzo suddiviso in ordine alfabetico:

Mercoledì 23 febbraio pagamenti per i cognomi con iniziali da A a B.

Giovedì 24 febbraio pagamenti per i cognomi con iniziali da C a D.

Venerdì 25 febbraio pagamenti per i cognomi con iniziali da E a K.

Sabato 26 febbraio pagamenti per i cognomi con iniziali da L a O.

Lunedì 28 febbraio pagamenti per i cognomi con iniziali da P a R.

Martedì primo marzo pagamenti per i cognomi con iniziali da S a Z.

Nei prossimi giorni sarà Poste italiane a fornire il calendario definitivo dei pagamenti relativi al mese di marzo.

Pagamento a domicilio

L’emergenza Covid-19 obbliga il governo a prolungare anche il servizio del pagamento a domicilio delle pensioni. Ad usufruirne sono le persone con più di 75 anni che beneficiano di una convenzione stipulata tra Poste italiane e Arma dei carabinieri. I pensionati più anziani ricevono a casa, in contanti, dalle mani dei militari, che sono delegati dagli stessi titolari, il loro assegno pensionistico. Coloro che sono in possesso di carta Postamat, carta libretto o Postepay evolution, infine, possono prelevare la pensione dagli Atm degli uffici postali, senza fare la fila agli sportelli.