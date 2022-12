Regali di Natale: 7 indispensabili per l'inverno e per il freddo

L’inverno arriva ogni anno con il suo carico di freddo. E c’è chi soffre particolarmente per le basse temperature. Però, fortunatamente, ci sono diversi accessori da utilizzare, soprattutto in casa, per tenersi al riparo dal freddo. E con le offerte natalizie Amazon è tutto più facile: qui di seguito alcuni consigli per regali di Natale pensati per persone particolarmente freddolose.

Colors & Beauty scaldacollo

Che si sia in casa o soprattutto fuori casa, lo scaldacollo Colors & Beauty è un oggetto utilissimo per l’inverno. Si tratta di un capo unisex in misto lana - il che significa che tiene caldi, ma al tempo stesso non punge come la pura lana - ed è made in Italy. È molto comodo, ma bisogna ricordare di lavarlo sempre a mano o infeltrirà.

Beurer coprimaterasso

Quando ci si mette a letto si ha sempre un po’ di freddo, finché non ci si coibenta. Per abbreviare i tempi, c’è il coprimaterasso termico Beurer, che è dotato di diverse zone di temperatura regolabili su 9 livelli. Possiede inoltre un sistema di sicurezza anti-surriscaldamento e la funzione di riduzione automatica della temperatura dopo 3 ore di utilizzo. Il lato superiore è in cotone ed è traspirante.

Olimpia Splendid stufa alogena

Per chi desidera un plus di calore molto vicino al proprio piano di lavoro o lettura, la stufa alogena Olimpia Splendid è perfetta. Arriva a una potenza massima di 1200 watt e possiede una base oscillante, in modo da distribuire il calore in modo uniforme e costante. È molto maneggevole.

Olimpia Splendid termoventilatore ceramico

Per chi invece vuole riscaldare in particolare una stanza (per esempio la camera da letto in vista del riposo notturno), c’è il termoventilatore ceramico Olimpia Splendid. Ha due livelli di potenza, per un massimo di 2000 watt. Possiede il telecomando in dotazione e può essere programmato - in modo da ritrovare la casa calda all’ora prevista del proprio ritorno.

Baroni Home plaid

L’inverno, nell’immaginario collettivo, è rilassarsi sul divano dopo una giornata di fatiche, con un buon libro o una serie tv e un gatto sdraiato nei pressi. Ma non può mancare una coperta, come il plaid di Baroni Home in caldo cotone e con una fantasia assolutamente chic - il tartan rosso è sempre un tocco di classe, ed è un grande classico.

Sinnlein scaldapiedi

C’è chi è semplicemente freddoloso o freddolosa alle estremità, ma anche chi soffre di una patologia che lo porta o la porta ad avere una cattiva circolazione periferica e avvertire più freddo ai piedi. Ma con lo scaldapiedi Sinnlein si può ovviare al problema: possiede 6 livelli di temperatura fino a 1000 watt di potenza, è sicuro perché prevede un sistema di spegnimento automatico (nel caso ci si dovesse addormentare durante l’utilizzo), e di protezione contro il surriscaldamento.

Mishansha pantofole

Completano questa lista le pantofole Mishansha, ciabatte comode, perché in memory foam e calde per via dell’imbottiitura. Sono inoltre antiscivolo e disponibili, per uomo o per donna, nelle misure comprese tra il 36 e il 48.

Altre idee regalo per questo Natale