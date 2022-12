Regali di Natale: 6 piccoli elettrodomestici per la cucina in offerta

Manca una settimana al Natale e non avete ancora ultimato gli acquisti? Nessun problema. Se siete a caccia di regali esclusivi per la vostra dolce metà, che magari ama cimentarsi nella preparazione di ricette dolci e salate, vi basterà scegliere tra la lunga lista di piccoli elettrodomestici da cucina in offerta su Amazon. Dalla frigittrice ad Aria - un must have del 2022 - alla vaporiera digitale multicottura: ce n'è per tutte le esigenze.

Abbiamo selezionato 6 prodotti di tendenza che, siamo certi, saranno molto graditi dalla destinataria del regalo. Non vi che sedervi comodamente sul divano e cliccare il vostro preferito.

Montalatte Severin

Il montalatte elettrico Severin è perfetto per prepare una schiuma densa e compatta. La capacità del contenitore è di ben 700 ml mentre la potenza, pari a 500 watt, consente di montare rapidamente la vostra bevanda al latte preferita. Non solo. Con il montalatte elettrico Severin si può preparare anche una mocaccino buono come quello del bar. Inoltre, grazie all'indicatore a led, si può impostare agevolmente la temperatura ideale per la vostra preparazione. Facile da usare, maneggevole e sicuro. Meglio di così?

Piastra per waffle e pancake Russell Hobbs

La vostra compagna adora preparare waffle e pancake? E allora, la piastra multiuso di Russell Hobbs sarà sicuramente un regalo graditissimo. Il prodotto è dotato di tre piastre rimovibili: per waffle (4 pezzi), ciambelline (6 pezzi) e cupcake (6 pezzi). Il manico termo-isolante facilità la presa scongiurando il rischio di piccole ustioni. Occupa pochissimo spazio e si può lavare in lavastoviglie. Un'offerta da cogliere al volo.

Friggitrice ad aria Ultenic K10

Lo abbiamo già accennato prima: la friggitrice ad aria è il prodotto must-have del 2022. Il modello K10 di Ultenic, poi, è davvero ineceppibile sotto tutti i punti di vista: cuoce alimenti il ​​50% più velocemente rispetto ai forni tradizionali e utilizza l'90% in meno di olio rispetto alla frittura tradizionale. La capienza è di circa 5 litri, il formato ideale per tutta la famiglia. Dotata di ben 11 programmi di cottura, ben si addice alla preparazione di ogni pietanza dolce e salata. Impossibile farne a meno.

Bialetti Gioia

Cosa c'è di meglio di un espresso al risveglio? La Bialetti Gioia è pensata proprio per chi vuole gustare anche a casa il vero espresso italiano. Piccola, elegante e super compatta, è perfetta per ogni cucina. Grazie al Flow Meter si può personalizzare la quantità di erogato in tazza. L'articolo include anche 32 capsule. Non resta che farne scorta.

Macina Pepe elettrico Russell Hobbs

Un regalo semplice ma di grande utilità. Il macina pepe elettrico di Russell Hobbs è perfetto da regalare a Natale. Grazie alle lame autoaffilate, e durature, il risultato è impeccabili. Inoltre, si può regolare lo spessore della macinazione del prodotto scelto - sale, pepe o altre spezie - da fine a spessa. Il prodotto include due supporti per appoggiare ordinatamente i macinini sul piano di lavoro.

Vaporiera Multicottura Russell Hobbs

Siete alla ricerca di un elettrodomestico multifuzionale che vi consenta di gestire la preparazione di più preparazioni contemporaneamente? E allora, non potete fare a meno della vaporiera multicottura Russell Hobbs. Ha una capacità di 10,5 litri e un serbatoio da 1.3 litri. La funzione turbo steam consente di erogare il vapore rapidamente accelerando i tempi di cottura. Conviene non lascersela scappare.

