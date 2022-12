Regali di Natale in ritardo? 10 idee last minute e da spedire: ecco come

Siete per caso in ritardo con i regali e gli acquisti di Natale? Il lavoro e gli impegni vi hanno assorbito oltre misura, mentre il tempo scorre e la vigilia è ormai alle porte? Per non sfigurare con amici e parenti affidatevi ad Amazon, che con poche e semplici mosse vi farà scegliere l'articolo più adatto. Ma non solo, perché si occuperà di impacchettarvelo e spedirlo direttamente all'indirizzo del destinatario del regalo.

Come spedire un regalo di Natale con Amazon

Come? È semplice, una volta giunti nella sezione carrello dei vostri acquisti selezionate la casella Questo ordine contiene un regalo, per poi procedere con l'ordine e indicare o specificare l'indirizzo del destinatario. Se disponibile si può anche selezionare la casella Aggiungi opzioni regalo, che permetterà di nascondere il prezzo sulla distinta dell'imballaggio, aggiungere un messaggio di auguri, scegliere una confezione regalo e molto altro. E allora non perdete tempo, scegliete il dono più adatto tra le dieci imperdibili proposte del momento.

Coperta calda confortevole

Soffice e calda è la coperta modello Sherpa di KANKAEU realizzata in flanella e pile, con design bifacciale e delicata sulla pelle. Un comfort senza pari e un relax dal caldo e accogliente tepore, per una coperta adatta in ogni stagione. Perfetta per rilassarsi durante il sonno notturno, per leggere o guardare la TV sul divano e anche da portare in campeggio. Scopri il prodotto in offerta su Amzon.

Luce per leggere libri a letto

È di Glocusent la lampada da libro per letture notturne, con 5 livelli di luminosità regolabili garantiti da 5 lampadine LED. La luce risulterà equamente distribuita sulle pagine, proteggendo anche gli occhi grazie alle tre modalità colore: ambra, generica e concentrazione. Il morsetto integrato offre un'apertura fino a 150°, con rotazione della luce verso destra, sinistra e in basso. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Calzini per uomo

Perfetti per gli appassionati di fumetti e supereroi, ecco i calzini di Soxo in comodo cotone, adatti per ogni momento della giornata e occasione. Un connubio incredibile tra moda e comodità per uno stile irripetibile, dai colori vivaci e intriganti per un tocco di vivacità al quotidiano. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Crema mani e balsamo per labbra

Un dono di grande effetto per gli appassionati di creme e balsamo per le labbra, è il box dall'elegante confezione di Eleanore's Diary, perfetto per lui e per lei. Otto le fragranze naturali per la crema mani: lavanda, Karité, arancia, rosa, limone, fragola, Tè verde, mirtillo; quattro le essenze vegetali per il balsamo labbra: camomilla, karitè, rosa, menta. Indispensabili per un'idratazione accurata della cute e delle labbra, in grado di garantire una morbidezza unica. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Bomba da bagno profumata

Un dono necessario per agevolare il relax casalingo, grazie al set di bombe da bagno nel simpatico formato arcobaleno XXL da 132 grammi l'una, a marchio Ribivaul. Divertenti, colorate, realizzate con ingredienti naturali non macchiano e durano 30 minuti l'una, e sono vendute nella comoda e allegra confezione da quattro. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Candele profumate con oli essenziali

Vendute nell'elegante confezione da sei le candele profumate di Scentorini sono realizzate con cera di soia naturale vegetale, senza paraffina o coloranti, 100% biodegradabile e sicura per il corpo umano. La durata di ogni candela può raggiungere anche le 17 ore consecutive, emanando profumazioni gradevoli, piacevoli e rilassanti. Per un'esperienza olfattiva unica grazie ai toni della lavanda, pompelmo, limone, menta, rosmarino ed eucalipto. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Set regalo per il vino

Un regalo davvero imperdibile e utilissimo per gli appassionati di vino e degustazione, è il set apribottiglie elettrico 6 in 1 con base portaoggetti a marchio ZOYIDOUX. Oltre al protagonista, l'apribottiglie, il set comprende una base con un tagliacarta, un versatore per vino, un tappo per il vuoto e tappi per champagne. Rende unica ogni occasione, dalle cene galanti alle feste fino al picnic. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Set scrittura

Si chiama Silver Set la confezione impedibile di Bic, un vero e proprio kit dedicato alla scrittura e contenente tre penne, due a sfera, 1 BIC 4 Colori, 1 BIC Cristal e una penna gel nera Quick-Dry. Ma anche una matita in grafite BIC Evolution e un portamine BIC Criterium. E come se questo non bastasse nel kit sono compresi un’agenda, un fineliner BIC Intensity e un pennarello indelebile argento BIC Marking. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Scatola porta bustine Tè

Una soluzione utilissima quella proposta dalla scatola in legno di Rayher con 12 scomparti capienti e spaziosi, l'ideale per conservare, organizzare e presentare la collezione personale di tè e tisane. Con comoda chiusura a cerniera così da preservare la fragranza delle bustine. La struttura è semplice, pulita e lineare, il legno naturale del box è personalizzabile con colori e decorazioni, mentre il formato compatto consente un posizionamento comodo in dispensa o sul tavolino del soggiorno. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Buono regalo Amazon

La soluzione migliore per accontentare amici e parenti, ecco il buono regalo utilizzabile per acquistare i tantissimi prodotti presenti su Amazon. Personalizzabile grazie alla confezione regalo con tanto di biglietto d'auguri, con importo variabile e validità fino a dieci anni. Scopri il prodotto su Amazon.

Altre idee regalo da non perdere