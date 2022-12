Migliori Smartphone e Tablet (sotto i 200€) da acquistare a Natale

Quali tablet o smartphone regalare per Natale senza creare voragini nel proprio portafogli? Fortunatamente, con il passare del tempo, la diffusione di questi device e la crescita delle tecnologie a essi connesse, tablet e smartphone costano sempre meno, pur riuscendo a fornire agli utenti delle prestazioni da buone a eccellenti. Di seguito alcuni modelli ideali per un regalo a un piccolo prezzo, complici le offerte natalizie di Amazon.

Lenovo Tab M10 Hd

Questo è il tablet adatto ai gamer. Il tablet Lenovo Tab M10 Hd possiede infatti uno schermo da 10 pollici ad alta definizione. La Ram è di 2 giga, mentre la memoria interna è di 32 giga espandibili fino a 1 terabyte. Come plus, acquistando questo device, si beneficia di un abbonamento gratuito per 3 mesi ad Amazon Music Unlimited.

Toshido M863

Un modello davvero molto comodo. Il tablet Toshido M863 possiede uno schermo temperato curvo, che resiste ai graffi e trasmette la luce in maniera ottimale. È molto resistente e contiene slot per doppia scheda Sim. Ma la cosa più interessante sono gli accessori accusi, dalla custodia dedicata alla tastiera e il mouse wireless: sarà come avere un minuscolo personal computer sempre con sé. È di semplice utilizzo, quindi può rappresentare anche un regalo da dedicare ai ragazzini, che si troveranno benissimo a studiare o giocare con questo device.

Blackview Tab 6

Il tablet Blackview Tab 6 è invece il dono più adatto a coloro che si spostano molto, perché è maneggevole, poiché leggero e sottile, e si può usare perfino per effettuare delle telefonate: è come avere tra le mani un telefono da 10 pollici in altre parole. Le caratteristiche sono 3 giga di Ram, 32 giga di Rom e 256 giga di memoria estesa. Supporta sia la connessione con nano Sim sia quella con wifi.

Ulefone Note 12P

Lo smartphone Ulephone Note 12P possiede una batteria ad alta capacità, tale da supportare 465 ore in stand by e addirittura 30 ore consecutive in utilizzo: in altre parole è perfetto per chi gioca tanto o comunica tantissimo con lo smartphone. Il processore garantisce prestazioni stabili, cosa utile soprattutto per chi utilizza il device per il gaming. La Ram è di 4 giga, mentre lo spazio di archiviazione è di 64 giga. Supporta Android e può contenere 2 nano Sim e una scheda Tf.

Samsung Galaxy M13

Lo smartphone Samsung Galaxy M13 è uno dei grandi desiderata per i cultori di questo marchio. Possiede una tripla fotocamera, una Ram da 4 giga e una memoria interna espandibile da 64 giga. Le prestazioni sono dedicate principalmente all'utilizzo dei gamer e dei fotografi amatoriali, date le indubbie qualità dello schermo: si potranno ottenere degli scatti molto suggestivi da pubblicare sui propri canali social senza ricorrere a nessun filtro. Ma nel caso si desideri un po' di editing, questo smartphone può fare anche quello.

Oppo A16s

È uno smartphone molto interessante: l’Oppo A16s possiede una tripla fotocamera, 4 giga di Ram e 64 giga di Rom espandibile. Ha un suggestivo design, valorizzato anche dal colore insolito, il pearl blue, per cui è l’ideale per chi cerca un device che, oltre che funzionale, sia anche di bell’aspetto. Si sblocca con il riconoscimento facciale, ma supporta sblocco laterale e pagamenti con l’impronta digitale. Supporta Android e ColorOS.

