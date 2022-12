Offerte di fine anno: migliori sconti Amazon di oggi

Dai computer portatili alle prese intelligenti: una selezione delle offerte natalizie di Amazon più interessanti ancora attive. In questo modo si potrà fare scorta per la propria casa intelligente, giocare ai videogiochi, ma anche monitorare la qualità dell’aria, curarsi della propria salute e tenere sotto controllo la sicurezza domestica. Qui di seguito alcuni prodotti per tutti i gusti con prezzi molto speciali.

Pc e gaming

Acer Chromebook

Una buona prima macchina da cui partire. Di semplice utilizzo e molto economico, l’Acer Chromebook potrebbe essere il primo pc di un giovanissimo per le ricerche di scuola o anche il primo computer di un senior che però non si è mai accostato a questo tipo di tecnologia. Ha una Ram da 4 giga e la batteria possiede un’autonomia di 12 ore.

BenQ Mobiuz

Uno schermo curvo perfetto per gli appassionati di gaming. Lo schermo BenQ Mobiuz ha una grandezza d 34 pollici su proporzioni ultrawide. La risoluzione è 2K, ma possiede tecnologie che ottimizza la qualità dell’immagine oltre che quella del suono. È inoltre di semplice utilizzo e la possibilità di regolazioni rende tutto molto più comodo.

Resident Evil 3

Si tratta di un videogame per PlayStation 4. Tutti conoscono la trama di Resident Evil e sequel, grazie anche a una saga cinematografica: al centro della storia del gioco un’apocalisse che si propaga come un morbo, per cui ognuno sarà protagonista della propria storyline cercando di salvarsi la vita come può (sparando, fuggendo, eccetera).

Casa intelligente

Tp-Link lampadina wifi

Si tratta di una lampadina wifi multicolore che si controlla con un telecomando e un’app: la lampadina per casa intelligente Tp-Link permette diverse personalizzazioni in base all’attività che si svolge in una determinata ora del giorno, dal colore alla luminosità, fino alla temperatura di luce e colori. Può essere abbinata ad Alexa o Google Home. Possiede anche una funzione per simulare presenze in casa e dissuadere eventuali intrusi.

Tp-Link telecamera wifi

Si tratta di un prodotto utilissimo per la sicurezza della propria casa. La telecamera wifi Tp-Link permette visione notturna fino a 8 metri con immagini molto nitide. Inoltre rileva il movimento, e quindi invia una notifica al device che si è connesso con la telecamere. A questo scopo può attivare un suono o una luce per dissuadere gli intrusi. Può essere abbinata ad Alexa o a Google Home.

Tp-Link presa intelligente

Si tratta di una presa per il monitoraggio del consumo di energia, tra l’altro compatibile con Alexa. La presa intelligente Tp-Link verifica infatti in tempo reale i consumi elettrici, anche in relazione alla gestione dei propri elettrodomestici. Si connette con il wifi e consente un accesso da remoto. Nella confezione maxi ci sono 4 di queste prese.

Salute e cura della persona

Oral-B spazzolino elettrico

Una confezione famiglia di spazzolini elettrici: in questa confezione di spazzolini elettrici Oral-B ce ne sono due, uno bianco e uno nero, quindi è possibile che siano usati da due membri della famiglia (o anche da più, semplicemente cambiando la testina). Sono spazzolini molto efficaci, perché attraverso la vibrazione e le testine più piccole, permettono di rimovere tantissima placca e raggiungere meandri della bocca che con gli spazzolini tradizionali non si potrebbe.

Laica aerosol a ultrasuoni

Molto utile in particolare in inverno e molto comodo poiché portatile: l’aerosol a ultrasuoni Laica viene utilizzato per contrastare diverse patologie, soprattutto quelle influenzali e parainfluenzali che coinvolgono sintomi respiratori o che colpiscono naso, bocca e orecchie. È molto semplice da usare ed è silenzioso. Sono incluse due maschere, una per adulti e l’altra per bambini.

Laica misuratore di pressione

Il misuratore di pressione Laica è un prodotto fondamentale sia per chi deve tenere sotto controllo quel lato della salute - perché magari soffre di ipertensione o ipotensione. È di semplice utilizzo, perché si collega al polso e si lascia funzionare: indicherà massimi e minimi di pressione oltre che battiti del cuore al minuti. I dati possono essere rielaborati tramite app.

Laica bilancia pesapersone

Una bilancia pesapersone molto precisa e al tempo stesso dal suggestivo design: la bilancia Laica è l’ideale per chi vuole tenere sotto controllo il peso ma non vuole rinunciare all’eleganza del proprio arredamento da bagno. È piuttosto robusta, ma non sfidatene le sorti (magari spostandola su qualche piano precario durante le pulizie), perché è in vetro temperato.

Maxi scorte

Ymea 8 integratore

Si tratta di una confezione da 2 scatole, contenenti 60 compresse l’una, di integratori alimentari per la menopausa Ymea 8. Quest’integratore contrasta i disturbi più comuni della menopausa, come le vampate di calore, la sudorazione eccessiva, gli sbalzi d’umore, gli squilibri nel metabolismo. Contiene salvia, maca, acido folio, vitamine e zinco.

Duracell batterie

Una confezione da 36 esemplari di batterie alcaline AA da 1,5 volt Duracell, ideali per coloro che sono in una famiglia numerosa con tanti figli piccoli, perché molti giocattoli funzionano con le batterie.

Tanqueray gin tonic

Sono arrivati degli ospiti a sorpresa ma non si ha nulla da offrire? Non è possibile quando si fa una scorta maxi di una bevanda o un alimento a lunga conservazione. Per esempio queste bottiglie monoporzione di gin tonic Tanqueray ready to drink: basta svitare il tappo, riempire i bicchieri e completando con qualche cubetto di ghiaccio. La maxi confezione comprende 12 bottiglie.

