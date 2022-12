Offerte Amazon di fine anno: le occasioni su aspirapolvere e robot

Il Natale non è ancora finito su Amazon. Le offerte sui piccoli elettrodomestici sono davvero tantissime: dagli aspirapolvere senza fili ai robot dotati di sistemi di navigazione intelligenza che consentono di programmare l'ora e il giorno delle pulizie. Ideali per chi non dispone di molto tempo da dedicare alle faccende domestiche.

Abbiamo selezionato 6 prodotti estremamente performanti, maneggevoli e pratici da usare. Per giunta, sono tutti disponibili su Amazon ad un prezzo vantaggiosissimo.

Viva Candy

L'aspirapolvere senza fili Viva Candy è perfetto per disbrigare le faccende domestiche in modo semplice e veloce. La tecnologia ciclonica garantisce un'elevata separazione della polvere dal filtro riducendo la necessità di manutenzione della scopa elettrica. Inoltre, attivando la funzione Turbo si può massimizzare la potenza di aspirazione. Infine, la batteria a litio ricaricabile assicura 35 minuti di autonomia.

Scopri l'offerta su Amazon

Philips PowerPro Compact

Se siete in cerca di un aspirapolvere compatto e potente, Philps PowerPro Compact è la soluzione che fa per voi. La spazzola Triactive utilizza 3 azioni di pulizia contemporaneamente così da rimuovere la polvere in profondità. Il sistema di filtraggio H13 cattura polline, peli e acari riducendo la dispersione di residui nell'aria durante lo svuotamento. Si può utilizzare per pulire qualunque tipo di superficie: dal legno al pavimento.

Scopri l'offerta su Amazon

Aspirapolvere senza filo Shark

Multifunzionale e super efficiente: l'aspirapolvere senza filo di Shark è dotato della tecnologia antigrovigli Anti Hair Wrap che consente di rimuovere peli e capelli dal rullo della spazzola durante il funzionamento. Si trasforma in una scopa elettrica portatile e in aspirabriciole: ideale per pulire qualunque tipo tappezzeria. La batteria ha un'autonomia di 40 minuti.

Scopri l'offerta su Amazon

Robot Conga di Cecotec

Il robot Conga di Cecotec è dotato di sistema di navigazione intelligente con tecnologia laser, spazzola multifunzione e serbatoio misto per una pulizia completa, con ben 3 livelli di potenza e lavaggio. La funzione ForceClean massimizza la potenza di aspirazione fino a 3000 Pa. I programmi di pulizia si possono impostare e gestire direttamente dall'App. Inoltre, con la tecnologia VirtualVoice è possibile collegare il robot all'assistente virtuale di controllo vocale Alexa. Infine, grazie al Room Plan 2.0 è possibile programmare l'ora e il giorno delle camere da pulire, il parametro, la potenza di aspirazione e il livello di flusso di lavaggio.

Scopri l'offerta su Amazon

Severin HV 7146

Se siete a caccia di un aspirapolvere senza fili, pratico e performante, Severin HV 7146 fa decisamente al vostro caso. Grazie alla funzione Wet & Dry si possono aspirare sia liquidi che solidi. Inoltre, esso dispone di due livelli di potenza - Eco e Power - con 30 minuti di autonomia. Si può utilizzare in qualunque ora del giorno poiché è silenzioso. Il filtro è removibile e lavabile agevolmente.

Scopri l'offerta su Amazon

Hoover H-Free

L'aspirapolvere Hoover H-Free è dotato di tecnologia ciclonica: il sistema innovativo che separa le particelle di polvere dall'aria garantendo ottime performance di pulizia. Agile e maneggevole, questa scopa elettrica è dotata di una spazzola rotabile in grado di raggiungere anche gli spazi più angusti. Dispone anche di una mini turbo spazzolastudiata per rimuovere in profondità i peli di animali domestici da divani, letti, sedie e tappeti.

Scopri l'offerta su Amazon

Leggi anche: