Apple Watch e altre imperdibili offerte su Amazon: grandi marche in sconto

Più si avvicina il Natale e più ci si rende conto che c’è ancora qualche persona cara da accontentare e, dopo avere girato per negozi e sfogliato i cataloghi di diversi siti web, può nascere anche la voglia di farsi un regalo. A fornire soccorso interviene Amazon, sempre più surrogato di Babbo Natale, grazie alla comodità degli invii rapidi e alle offerte vantaggiose. Ecco nove idee regalo, prodotti di marca a prezzi scontati per fare regali graditi senza compromettere troppo il proprio budget.

Apple Watch SE (prima generazione)

Si tratta di un prodotto presentato nel 2020 e ancora attuale, dotato di Gps, cellular, fitness tracker e monitoraggio della frequenza cardiaca.

Offre la possibilità di telefonare e inviare messaggi senza avere con sé il telefono, questo Apple Watch è dotato del medesimo display retina Oled degli Apple Watch Serie 6 e di sensori in grado di registrare allenamenti e cali o aumenti repentini della frequenza cardiaca. Un compagno per chi fa movimento ma anche per chi, pure essendo pantofolaio, ha una passione per gli oggetti tech di un certo livello.

La cassa in alluminio da 44 millimetri è uno dei tratti distintivi di questo Apple Watch, insieme alla possibilità di pagare con Apple Pay.

Richiede un iPhone 6s o successivo con a bordo almeno la versione 14 di iOS.

Lenovo Smart Tab M10 Plus

Un tablet Lenovo da 10,3 pollici con display in Full HD, processore MediaTex Helio P22T, 4 Gb di Ram e 128 Gb di spazio di archiviazione interna espandibile a 256 Gb. Una dotazione di tutto rispetto che consente di usare Androide Pie.

Connettività Wifi e Bluetooth e, essendo un dispositivo Alexa built-in, permette di interagire con l’assitente Amazon Alexa per ascoltare musica, consultare news, informazioni, meteo e controllare i dispositivi intelligenti.

È uno strumento adatto alla navigazione web, alle attività videoludiche e alla fruizione di contenuti multimediali. Le dimensioni rendono questo possibile regalo, maneggevole: 15,33 x 24,42 x 0,81 centimetri, tutto racchiuso in 1,5 chilogrammi di peso.

La fotocamera posteriore da 5 megapixel è sufficiente per le videochiamate e meno indicata per scattare fotografie di buona qualità.

Candy CMXG20DR Microonde con Grill

Forno a istallazione libera di dimensioni ridotte e di classe energetica A. Può essere posizionato praticamente ovunque, misura 44 x 35,75 x 25,9 centimetri, pesa 11 chilogrammi e il colore rosso o grigio gli conferisce un tocco di raffinatezza.

Non è soltanto bello da vedere, è anche pratico da usare. Con il controllo a pulsanti si possono impostare 40 programmi automatici che includono sia il forno a microonde sia il grill per cuocere, gratinare, scongelare o semplicemente riscaldare. La funzione Defrost adatta la cottura al peso dell’alimento inserito, mentre la funzione Start Express scalda con un consumo energetico ridotto, erogando tutta la potenza dei 700 Watt per 30 secondi.

Il blocco di sicurezza evita manipolazioni, anche involontarie, mettendo così al riparo tutta la famiglia.

Olimpia Splendid 99261

Scaldare un locale senza ricorrere al gas. Con Olimpia Splendid si possono scegliere due livelli di potenza, ossia 1000 e 2000 Watt. Può essere connesso a una rete Wifi e controllato in remoto tramite un’apposita app, utile anche per programmarne l’accensione giornaliera e settimanale.

Dotato di sensore per rilevare afflussi anomali di aria fredda (tipicamente provenienti da finestre lasciate aperte) e di tecnologia per prevenire il surriscaldamento, pesa 2,8 chilogrammi ed è di dimensioni di 14,5 x 56 x 18,5 centimetri, può quindi essere montato su qualsiasi parete.

LG Cordzero A9K-Ultra1B

Tutta potenza e autonomia. Aspirapolvere senza fili da 2000 Watt con scopa elettrica e lavapavimenti, con batterie ricaricabili che ne consentono l’uso fino a 2 ore.

Pesa 2,7 chilogrammi e, ad aumentare la maneggevolezza, c’è il tubo telescopico che permette di raggiungere gli angoli più scomodi.

Dotato di accessori e spazzole di diversa consistenza, può essere utilizzato per pulire qualsiasi superficie e la tecnologia Kompressor comprime la polvere e lo sporco per aumentare la capacità del contenitore, questa scopa elettrica LG usa filtri Hepa (High efficiency particulate air filter), concepiti per filtrare anche fluidi.

Acer Chromebook 315 CB315-3H-C3EV

Notebook Acer con a bordo ChromeOS, il sistema operativo di Google completamente votato alla mobilità.

Dotato di un display da 15,6 pollici, di processore Intel Celeron N4020 con una frequenza da 1.1 GHz e cache di secondo livello da 4MB, ha uno spazio di archiviazione eMMC da 64 Gb e 4 Gb di Ram DDR4. La scheda grafia è la classic Intel UHD 600. Sono tutti elementi validi per ChromeOS, pensato per sfruttare al meglio i prodotti offerti da Google, quali la suite per l’ufficio, Gmail e GoogleDrive.

È un ottimo strumento per studenti e per professionisti che lavorano in perenne movimento, pesa 1,7 chili e garantisce fino a 12 ore di utilizzo prima di dovere ricorrere al cavo di alimentazione.

Philips BRI921/00 Lumea Advanced

Pelle liscia senza soffrire. Un sogno per tutte le signore che vogliono sentirsi bene con loro stesse. Questo dispositivo di epilazione per corpo e viso a luce pulsata ad alte prestazioni.

Un sensore rileva la tonalità della pelle per garantire migliore sicurezza ed efficacia. I tempi di applicazione vanno osservati rigorosamente: 4 minuti per le ascelle, 2 minuti e mezzo sul viso, gambe 15 minuti e zona bikini 2 minuti.

Il rifinitore a penna consente di perfezionare il trattamento e l’accessorio per le sopracciglia consente un lavoro di fino per un risultato perfetto.

L’uso è tuttavia sconsigliato a chi ha meno di 15 anni.

LG RH80V9AVHN

Asciugatrice smart a carica frontale da 8 chilogrammi, classe energetica A+++.

Durante l’inverno i panni sembrano non asciugarsi mai e Natale si festeggia proprio d’inverno... sembra più di un suggerimento.

Questa asciugatrice LG a condensazioni con pompa di calore è adatta a qualsiasi ambiente, tant’è che le dimensioni di 60 x 69 x 85 centimetri permettono di posizionarla praticamente ovunque.

La tecnologia SmarThinQ consente di connetterla a una rete Wifi e di controllarla in remoto, può anche connettersi a una lavatrice LG per ottimizzare i tempi e i cicli di lavaggio. Un elettrodomestico per chi deve equilibrare il più possibile l’alternanza casa-lavoro.

La tecnologia Eco Hybrid è un toccasana per le bollette perché permette di risparmiare il 15% di energia e il programma Allergy Care elimina fino al 99,9% degli acari, riducendo così il carico allergenico e i problemi respiratori.

