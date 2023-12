Bilaterale informale tra Meloni e Macron prima del Consiglio Ue: tutti i dossier sul tavolo

Giorgia Meloni, Emmanuel Macron e Olaf Scholz sono ospiti dello stesso albergo di Bruxelles e questa sera, nella sala dell'hotel, si è tenuto un incontro informale tra il presidente del Consiglio italiano e il presidente francese. Il segretario tedesco, invece, è passato per un saluto. Il meeting è avvenuto nelle ore successive al vertice Ue-Balcani Occidentali. Meloni e Macron si sono trattenuti nella sala con bar per circa un'ora e si rivedranno anche domani in occasione del Consiglio europeo.

Non ci saranno note dai rispettivi portavoce a seguito di questo incontro e non ci saranno comunicazioni sui contenuti, trattandosi di un incontro dai tratti informali. Prima del colloquio con Macron, a margine del vertice Ue-Balcani Occidentali, il presidente del Consiglio italiano ha incontrato il presidente della Repubblica del Kosovo, Vjosa Osmani. Il cordiale incontro, oltre a confermare l'amicizia che lega Italia e Kosovo, ha offerto l'occasione per fare il punto sul dialogo Pristina - Belgrado facilitato dall'Unione europea. Da parte italiana è stato reiterato l'invito a entrambe le parti ad adottare misure di de-escalation volte a consentire la piena attuazione dell'Accordo di Ohrid.

Il tema dell'allargamento dell'Unione europea nei Balcani occidentali è uno dei temi principali del Consiglio europeo, insieme alla revisione del Quadro finanziario pluriennale 2021-27. Sono i due macro-temi del vertice di Bruxelles. Ma ci sono anche altre importanti aree di confronto che verranno affrontate nelle giornate di giovedì e venerdì, tra le quali la riforma della governance economica europea. L'argomento non è all'ordine del giorno del summit del 14 e 15 dicembre, tuttavia dopo l'Eurofin dell'8 dicembre non è escluso che verrà almeno accennato.