Europee, exit poll: Fdi al 28%, Pd al 23%, 5S al 12%, FI davanti alla Lega | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Alle 23 seggi chiusi in tutta Italia e spoglio iniziato per il conteggio delle schede valide per le elezioni Europee. I primi exit poll danno Fratelli d'Italia in vantaggio al 28% sul Partito democratico, fermo al 23%. Movimento 5 stelle al 12% e Lega al 9%. Forza Italia viene data al 9.5% mentre Avs al 6%. Azione dovrebbe arrivare superare lo sbarramento con il 4%, così come Sue. Affluenza media europea provvisoria al 51%.

I primi exit poll sono stati accolti con un applauso nel quartier generale di Roma di Fratelli d'Italia, dove ancora non è arrivata Giorgia Meloni. Il quartier generale della Lega è stato allestito nella sede del patito di via Bellerio, dove si trova già Matteo Salvini. Anche al Nazareno si sono riuniti i colonnelli del Pd in attesa di Elly Schlein. " Gli italiani hanno promosso questo governo ", ha dichiarato il direttore de il Giornale, Alessandro Sallusti.

Nel resto d'Europa a prevalere sono stati il Ppe e i partiti di estrema destra. Bruciante sconfitta in Francia per il partito di Emmanuel Macron e il Germania per quello di Olaf Scholz. I leader italiani si sono presentati alle urne quasi tutti sabato pomeriggio, pressoché all'apertura dei seggi, per contribuire a dare il buon esempio e convincere gli indecisi a dare il loro voto. Nonostante qualche problema iniziale con la composizione delle sezioni elettorali, a causa della mancanza di numerosi scrutatori e presidenti, i seggi sono stati aperti regolarmente in tutto il Paese, dove oltre al voto per le Europee molti italiani erano chiamati a dare anche quello per i Comuni e, in Piemonte, per la Regione.

I comitati elettorali sono riuniti da questo pomeriggio per seguire l'evoluzione del voto e i primi risultati non si dovrebbero avere prima dell'una. Fino a quell'ora verranno trasmessi exit poll e proiezioni, utili a capire l'orientamento del voto. L'affluenza nel nostro Paese è stata inferiore rispetto a quella registrata nell'ultima elezione del 2019 mentre in Germania, Francia, Portogallo e Ungheria si è registrato un notevole aumento dei votanti. In Italia l'affluenza alle 23 ha superato di poco il 50% degli aventi diritto.

Sud e Isole sono state le circoscrizioni in cui si è votato meno mentre la circoscrizione del Nord-Ovest e quella del Nord-Est sono quelle che hanno registrato un maggiore afflusso.

Articolo in aggiornamento