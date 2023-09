"Via libera alla terza rata". Smentiti i gufi sul Pnrr

Attacchi, accuse strumentali, spesso fake news infiocchettate con il solo scopo di denigrare. Anche questa volta però il governo guidato da Giorgia Meloni ha smentito i gufi rossi sul Pnrr: il Comitato economico finanziario ha dato il via libera al pagamento della terza rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia. Uno schiaffo, l'ennesimo, alla sinistra che per mesi ha paventato sventure, sperando in un esito negativo: Una fonte qualificata europea ha rimarcato che si è trattato di una discussione "breve e consensuale" e l'iter prevede ora che l'esborso passi attraverso ulteriore procedura di comitatologia.

Prendiamo atto con soddisfazione del parere positivo espresso oggi dal Comitato economico e finanziario sull'erogazione della #terzarata. Un altro passo avanti importante. #pnrr — Raffaele Fitto (@RaffaeleFitto) September 11, 2023

La terza tranche del Pnrr per l'Italia vale 18,5 miliardi di euro, un processo che parte da lontano: la prima richiesta di pagamento di Roma della terza rata era stata presentata alla fine del 2022. Poi, a fine luglio, è arrivato l'ok della Commissione europea con il via libera a trasferire sulla quarta rata alcuni degli obiettivi originariamente e relativi agli alloggi per studenti. Soddisfatto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto: "Prendiamo atto con soddisfazione del parere positivo espresso oggi dal Comitato economico e finanziario sull'erogazione della terza rata. Un altro passo avanti importante" , le sue parole in un post pubblicato su X.

Un altro successo per il governo Meloni, che già lo scorso luglio - con il giudizio positivo sulla la valutazione preliminare della richiesta italiana - aveva messo a tacere l'opposizione. "Alla sinistra non resta che piangere" , è la stilettata del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. Chi faceva il tifo per il fallimento dell'operazione conclusasi oggi, non solo è stato deluso, ma ha dimostrato un profondo spirito anti-italiano, è il j'accuse della deputata meloniana Elisabetta Gardini: "Va dato merito al ministro Fitto per essere riuscito a portare a termine un grande lavoro di sintesi che ha smentito tutta la sinistra, la stessa che pensa che - pur di rilanciarsi - vorrebbe vedere la nostra nazione cadere in rovina".

L'ottimo lavoro dell'esecutivo trova ampie conferme e lo sblocco delle risorse europee è un altro tassello importante. Ma non è finita qui. Per la quarta rata dal valore di 16,5 miliardi di euro sono in corso gli ultimi approfondimenti della Commissione alle modifiche firmate dall’esecutive a proposito dei target -28 obiettivi anziché 27. L'obiettivo è quello di incassare l'assegno entro la fine dell'anno.