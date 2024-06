Ue, Meloni chiede cambio di passo: "Ora è un gigante burocratico invasivo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Giorgia Meloni interviene in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del prossimo 27 e 28 giugno. Un vertice in cui i leader Ue discuteranno di temi di importanza strategica, come la guerra in Ucraina e la situazione in Medio Oriente, ma anche (per non dire soprattutto) della importante partita delle nomine dopo la tornata elettorale del 6 e 9 giugno. Il discorso alla Camera dei Deputati arriva il giorno dopo le indiscrezioni uscite da Bruxelles di un accordo "chiuso" - tra non poche polemiche - sui nuovi vertici comunitari. Il volto della nuova Commissione (salvo colpi di scena) sarà ancora quello di Ursula von der Leyen. A prendere le redini della politica estera comunitaria sarà la premier estone liberale Kaja Kallas, mentre il socialista portoghese Antonio Costa orchestrerà i lavori del Consiglio Ue.

Basta con le scelte ideologiche

La premier ritiene che, di fronte ai risultati delle elezioni europee appena tenute - caratterizzate anche da un forte astensionismo - qualcuno abbia la tentazione di volere " nascondere la polvere sotto il tappeto " proseguendo con vecchie e deludenti logiche " come se nulla fosse accaduto ". Il problema principale che si è osservato in questo voto è dato da un'Ue " troppo uguale a sè stessa e autoreferenziale " e che non ha adeguato la propria strategia nonostante lo scenario mondiale attorno fosse mutato. Un'Ue che è stata considerata dai cittadini troppo rigorosa e invasiva nel decidere " cosa mangiare, quale automobile utilizzare e come ristrutturare la casa ". L'Unione europea si è trasformata di fatto " in una sorta di gigante burocratico " impregnato di " scelte ideologiche " che hanno determinato " la distanza che oggi esiste fra cittadini e istituzioni comunitarie ".

Meloni: "Sulle alleanze Ue è prevalsa la logica del caminetto"

Ed è proprio a proposito dei dati giunti in quest'ultima tornata elettorale che Meloni prende di forza l'argomento delle nuove nomine e delle alleanze che escludono i Conservatori dalla partita senza tenere conto del fatto che siano il terzo Gruppo europeo. Il capo del governo accusa apertamente chi in Europa ha tentato " di trattare sugli incarichi di vertice ancora prima che si andasse alle urne. E poi ci si stupisce dell'astensionismo... ". C'è inoltre chi ha " sostenuto che non si debba parlare con le forze politiche che sono più cresciute alle urne " nonostante le istituzioni Ue siano state pensate " in una logica neutrale ". Gli incarichi apicali sono stati unfatti affidati tenendo in considerazione " i gruppi maggiori, indipendentemente da logiche di maggioranza e opposizione ". La logica del consenso viene scavalcata da quella " dei caminetti, dove una parte decide per tutti ". Una conventio ad excludendum " che a nome del governo italiano ho contestato e non intendo condividere o accettare ", afferma in maniera perentoria la premier. La maggioranza che si sta per formare sarà " fragile e destinata ad avere difficoltà nel corso della legislatura europea" , prevede. Il fatto che non sia stato recepito a Bruxelles un "cambio di passo politico " si rivelerà un tragico " errore per le sfide che l'attendono ".

Sburocratizzare e stimolare i privati

L'Europa adesso ha quindi un " compito arduo: ripensare le sue priorità, il suo approccio e la sua postura", accompagnata alla "necessità di fare meno e fare meglio ", ha continuato Meloni. " Lasciare decidere agli Stati nazionali ciò che non ha bisogno di essere centralizzato " per concentrarsi su quelle necessità su cui i singoli Paesi " non sono in grado di agire da soli ". Ecco allora la richiesta dell'Italia alla comunità: quella di utilizzare i principi " di sussidiarietà e di proporzionalità ". Una proposta politica-istituzionale concreta, da questo punto di vista, potrebbe essere quella della formazione di una " delega specifica sulla sburocratizzazione " creata ad hoc dalla Commissione europea. Per l'Ue diventa infatti indispensabile dotarsi di strumenti per sostenere gli investimenti che si è chiamati a fare e per stimolare gli investimenti privati diretti verso mercati più intraprendenti. Il tutto si può fare usando il metodo che questo governo sta applicando in Italia: " Non disturbare chi vuole fare ". Questo significa, secondo la presidente del Consiglio, " essere attrattivi per gli altri " e ciò si può ottenere " disboscando la selva burocratica ".

Progetti condivisi per l'Africa

Si arriva poi al tema dei migranti. Il primo diritto da garantire è quello a " non dovere emigrare ", prevedendo la costruzione di un " modello nuovo di cooperazione con le nazioni africane ". Questo approccio si ritrova pienamente " nell'Agenda strategica dell'Ue e su cui l'Italia ha fatto scuola con il Piano Mattei per l'Africa ", ha proseguito Meloni. Il concetto è chiaro: i governi africani non chiedono elemosina, " non chiedono la nostra carità, ma progetti condivisi da realizzare insieme e non c'è nulla di più concreto dell'investire in infrastrutture ed energia ".

Non consentiremo alle mafie di gestire gli ingressi in Italia, come penso facciano da diverso tempo, e mi stupisco che nessuno prima di noi se ne fosse accorta

ho presentato un esposto alla Procura nazionale antimafia e annunciato modifiche alla legge che regola la materia

", ragion per cui "".