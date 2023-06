Meloni in pressing a Bruxelles: "Necessari più fondi sui migranti"

Punto stampa a Bruxelles per Giorgia Meloni prima del vertice all'Unione europea, durante il quale il premier italiano ha accolto con soddisfazione le conclusioni del Consiglio europeo, che " sono un'ottima base di partenza. Su migrazione, Tunisia, flessibilità nell'utilizzo dei fondi per quello che riguarda le materie economiche, sui primi passi per un fondo sovrano europeo, ci sono le posizioni italiane ". Un primo passo importante, secondo il presidente, per portare al tavolo gli argomenti caldi che interessano il nostro Paese: " Mi pare che la bozza di conclusioni sia per noi assolutamente soddisfacente in apertura ".

Il nuovo approccio favorito dal nuovo corso italiano, sottolinea il premier, " risolve i problemi di tutti " ed è quello della " dimensione esterna ". I 12 miliardi in più annunciati da Ursula von der Leyen per la migrazione nell'ambito della revisione di bilancio, ha proseguito Giorgia Meloni, " sono un buon punto di partenza. È importante capire che per risolvere questo problema abbiamo bisogno di soldi che non devono essere spesi solo a livello di sicurezza. Abbiamo bisogno di cooperazione ".

Nella bozza delle conclusioni, un paragrafo è dedicato alla Tunisia, " non nel capitolo delle migrazioni ma in quella delle dimensioni esterne, racconta qualcosa di importante ". Infatti, spiega il premier, viene proposta " quella idea di partenariato strategico con i Paesi del Nord Africa che per noi è un cambio di passo molto importante per il ruolo dell'Europa nel Mediterraneo, di cui l'Italia è stata portatrice in questi mesi ". Quindi, ha concluso, che quella " sulle risorse è una delle nostre grandi sfide: oggi si stanno facendo dei primi passi, ma credo che questa sia materia della revisione del bilancio pluriennale "