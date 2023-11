Dopo i soldi alle Ong, Berlino prepara la stretta: "Perseguire chi fa entrare i clandestini"

La sinistra tedesca, giorno dopo giorno, prende coscienza della gravità della situazione migranti in Germania e nel resto dell'Europa. L'attentato di Bruxelles, prima ancora quello di Arras, e gli allarmi per possibili altri attentati come conseguenza della guerra in corso tra Palestina e Israele, che è quasi una guerra religiosa tra Occidente e Islam, hanno fatto riconsiderare alla Germania le sue politiche immigrazioniste. La coalizione semaforo del governo, guidata da Olaf Scholz, ha annunciato strette sull'asilo e sulle concessioni fatte agli stranieri ma ora sembra essere intenzionata a guardare oltre il suo confine, approvando un emendamento che mira a punire coloro che aiutano gli irregolari a entrare nell'Unione europea.

Un emendamento da allarme rosso per le Ong, molte delle quali tedesche, che rischiano di perdere il loro business principale. La notizia sta rimbalzando da ieri sui media tedeschi e ha messo in allerta le organizzazioni, che hanno iniziato il loro piagnisteo, ben noto a noi italiani. Il ministero federale dell'Interno sembra stia lavorando a un emendamento col quale attribuire una responsabilità penale in capo a chi agevola l'ingresso in Unione europea di persone senza visto "ripetutamente e a favore di diversi stranieri", anche se non viene versato un corrispettivo economico. L'emendamento sembra configurarsi su misura per l'attività delle Ong, che però continuano a ricevere il finanziamento da parte del Bundestag.

È evidente da tempo che esiste una spaccatura tra il governo tedesco e il suo parlamento. Lo ha messo in evidenza lo stesso Scholz quando si è dissociato proprio dal finanziamento approvato dal Bundestag, davanti al quale il governo non ha potuto fare altro che erogare i fondi, come prevede la legge tedesca. Lo spartito delle Ong nelle loro lamentele è sempre lo stesso: " Viola il diritto internazionale ". Così ripetono in queste ore i dirigenti delle organizzazioni che da ieri sono in fibrillazione. La mossa della Germania è molto simile a quella che l'Italia ha intentato nel 2019, contro la quale si è mossa compatta l'Europa (governo Merkel incluso), quando è iniziato il procedimento contro Carola Rackete.