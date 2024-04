Anche Prodi affonda la Schlein: "La sua candidatura è una ferita alla democrazia"

A poche ore dall'annuncio della candidatura alle Europee di Elly Schlein come capolista per il Centro e le Isole è arrivata la bocciatura di Romano Prodi. " Quello che sta succedendo vuol dire proprio che non mi dà retta nessuno. Perché dobbiamo dare il voto a una persona per farla vincere e, se vince, di sicuro non va in Europa? Sono ferite della democrazia che adagio adagio scavano il fosso per cui la democrazia non è più amata ", ha detto l'ex presidente del Consiglio alla Repubblica delle idee a Napoli, rispondendo a una domanda sulla candidatura alle elezioni europee della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein.

Il discorso, ha specificato, " riguarda la Meloni, la Schlein, Tajani, tutti. Non è questo il modo di fare, non è questo il modo di sostenere che la democrazia è al servizio del popolo. Così il popolo non c'entra niente, si vota per uno e ci va un altro ". Ma il "Professore" non ha risparmiato critiche nemmeno all'attuale conformazione dell'Unione europea, che lui a contribuito a realizzare. " Bisogna usare la democrazia anche nel Consiglio europeo, cioè la maggioranza vince. L'euro è stato il grande salto in avanti dell'Europa, ma mica l'euro è stato fatto all'unanimità. È stato votato da dodici Paesi, che adesso sono venti ", ha ricordato Prodi. E parlando del rapporto stilato da Enrico Letta che, come ha spiegato lui stesso, " non è la Bibbia del bene e del male " ha proseguito analizzando la fiscalità europea: " Come possiamo andare avanti con alcuni Paesi che prendono le tasse dagli altri, fanno mettere la sede nei loro paesi per evadere il nostro fisco? Ma queste riforme non saranno messe in atto, perché devono essere votate all'unanimità ". Il riferimento è all'Irlanda che, come dice il Professore, " da Paese quasi più povero è diventato ricco perché tutte le multinazionali del mondo mettono la sede lì ".

Un forte attacco è arrivato alla Schlein da parte di Giuseppe Conte, che in questo modo allontana ancora di più l'idea di costruire un campo largo in armonia con il Partito democratico. " Ho chiarito da subito che nella nostra comunità non è pensabile che esibisci il tuo nome sulla scheda elettorale e non sei conseguente. Per noi questa è una presa in giro dei cittadini... Confermo che non sarò candidato e non ci sarà il mio nome nel simbolo ", ha dichiarato il presidente del Movimento 5 Stelle. La candidatura della Schlein, che sarebbe dovuta essere la mossa dell'unità per il Partito democratico, si sta trasformando in un boomerang per il segretario.

A partire dalla scelta divisiva, o meglio,, del nome nel simbolo, Schlein stasia il suo partito che quelli che, presumibilmente, dovrebbero essere i suoi alleati.