La protesta del leghista Ciocca a Strasburgo: un mattone contro le politiche della Bce

Un mattone al Parlamento europeo contro l'aumento dei mutui causato dalle folli decisioni della Banca Centrale europea. Questa la provocazione dell'eurodeputato della Lega, Angelo Ciocca, a margine del suo intervento, al Parlamento europeo di Strasburgo, durante il quale ha mostrato un mattone in difesa delle case degli italiani e contro le scelte della Bce.

L'attacco alla Bce

" Non è pensabile che, a causa delle scelte della Lagarde di rialzare costantemente i tassi d'interesse per contrastare una inflazione, che in Ue è dovuta principalmente dall'incremento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, a rimetterci siano milioni di cittadini, lavoratori e famiglie italiane ", ha spiegato Ciocca dopo l’intervento in aula. Ha proseguito: “ Il tutto mentre le banche registrano aumenti esponenziali dei loro guadagni registrati in oltre il 30%. Sono più di un milione le famiglie cha fanno fatica a pagare mutui e prestiti, tutto a causa delle scelte suicide della Presidente della Bce. C'è in atto un attacco dell'Eurotower - conclude l'europarlamentare nell'intervento di ieri pomeriggio - alle case di milioni di cittadini, sempre più impossibilitati nell'assolvimento delle rate dei mutui e prestiti, con il quale le banche, grazie alla finanza speculativa, continuano ad arricchirsi. Basti pensare che se prima servivano poco meno di 500 euro adesso ne servono quasi il doppio per poter assolvere ai pagamenti imposti grazie a scelte puramente ideologiche ".

Gli aumenti contro le famiglie