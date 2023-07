Il diktat Ue sulla pesca e i rischi per l'Italia: “Sparirà un pesce italiano su tre”.

Via dalle tavole un pesce italiano su tre: questo il risultato delle nuove norme europee sulla pesca. Il divieto della pesca a strascico va a colpire il settore più produttivo della flotta Italia, è la denuncia di Coldiretti Impresapesca: con la nuova normativa si apre la strada all’invasione di prodotto dall’estero, con tanto di cancellazione dai menu dei piatti più noti. Venerdì mattina è andata in scena al porto di San Benedetto del Tronto – tra i più importanti scali pescherecci nostrani - la protesta di centinaia di pescatori contro nuove politiche Ue: tra i piani di Bruxelles anche il taglio fino al 30 per cento delle aree di pesca, con scadenze ravvicinate nel 2024, 2027 per concludersi nel 2030. La rabbia è tanta.

In base al piano messo a punto dal commissario europeo alla Pesca e all'Ambiente Virginijus Sinkevicius, quasi tre mila pescherecci italiani saranno “affondati”. Numeri importanti, con ripercussioni degne di nota: il possibile nuovo regolamento andrebbe a penalizzare gravemente le marinerie italiane e gli stessi consumi di pesce. Come rimarcato da Coldiretti Impresapesca, a rischio molti piatti tipici della tradizione tricolore: dal brodetto con pesci di pesca d'altura (tracina, scorfano, calamaro, palombo, razza), frittura di paranza (calamari, triglie, naselli, sogliole, gamberi), moscardini lessi con le patate, calamari ripieni con interiora al forno e brodo di gallinella o torpedine con stracciatella o seppie ripiene al forno.

Un’analisi di Coldiretti Impresapesca segnala che la pesca a strascico rappresenta il 35% del pescato nazionale, operando di media non più di 130 giorni all’anno. L’impatto devastante sull’economia, sull’occupazione e sui consumi, ma non solo. L’allarme è legato anche al pesce straniero: più di un allarme alimentare a settimana per un totale di 63 notifiche: l’86% di tutte quelle relative ai prodotti ittici consumati sul territorio nazionale durante l’anno.