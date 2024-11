Ue, Meloni esulta: "Sono molto soddisfatta per Fitto, dovrebbe esserlo tutta Italia"

Ascolta ora 00:00 00:00

Giorgia Meloni ha lasciato in queste ore l'Argentina per fare rientro in Italia. L'ultima tappa del viaggio in Sud America si è conclusa con una rappresentazione al teatro Coliseo in omaggio al cinema italiano. Uscendo, il premier ha commentato la conferma alla vicepresidenza del candidato italiano: " Sono molto soddisfatta per Fitto. Penso, però, che tutta l'Italia dovrebbe esserlo ". Con una nota diramata da Palazzo Chigi, quindi, il premier ha spiegato che con questa nomina " Abbiamo ottenuto un portafoglio di peso e il coordinamento di deleghe strategiche per la nostra Nazione e per l'Europa intera, come l'agricoltura, la pesca, l'economia del mare, i trasporti e il turismo ".

Questa indicazione, si legge ancora, " è la conferma di una ritrovata centralità dell'Italia in ambito europeo, all'altezza del nostro ruolo come Stato fondatore della Ue, seconda manifattura d'Europa e terza economia del Continente ". La nomina di Raffaele Fitto, ci ha tenuto a sottolineare il presidente del Consiglio, " è una vittoria di tutti gli italiani, non del Governo o di una forza politica ". Un passaggio utile a spegnere le polemiche strumentali che hanno accompagnato la conferma della nomina del candidato italiano, ostacolata dai "capricci" istituzionali del Partito democratico e di parte del gruppo dei socialisti europei.

Il via libera alla nomina di Fitto, e della spagnola Teresa Ribera, è arrivato solo nella serata di ieri, accompagnato da un fragoroso applauso, quasi liberatorio, per aver sbloccato uno stallo che perdurava da ormai troppi giorni, soprattutto per il calo contesto internazionale. Con il passaggio di ieri in Commissione sono stati approvati tutti i vicepresidenti, oltre a Fitto e Ribera: Kaja Kallas, Stéphane Séjourné, Roxana Minzatu e Henna Virkkunen.

Loche coinvolgeva l'italiano e la spagnola, secondo alcune fonti parlamentari di Bruxelles, si sarebbe sbloccato in virtù dell'approvazione a latere di diverse mozioni di minoranza su Ribera, di valore legale dubbio. A Fitto stanno arrivando in queste ore numerosi messaggi di congratulazioni e già dai prossimi giorni inizierà il suo lavoro alla Commissione Ue.