Meloni convince Von der Leyen su Lampedusa: passa il pressing del governo sull’Ue

" Cara Ursula, vieni a Lampedusa per vedere coi tuoi occhi cosa sta succedendo ". Questo, in estrema sintesi, il messaggio lanciato da Giorgia Meloni al presidente della Commissione europea con una lunga lettera. In questa missiva, il premier ha espresso tutto il disagio e le difficoltà che in questi giorni sta vivendo l'Italia a fronte di un'esplosione di sbarchi che hanno messo in ginocchio Lampedusa e, contemporaneamente, causato enormi difficoltà a tutto il sistema di accoglienza. La risposta di Ursula von der Leyen è arrivata in tempi rapidi e domani il presidente della Commissione europea sarà sull'isola.

L'annuncio è stato dato dal portavoce della Commissione europea Eric Mamer: " La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen domani si recherà a Lampedusa su invito del primo ministro italiano Meloni ". Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, nel corso di un videocollegamento ad un evento organizzato a Pescara da FdI, ha spiegato che la visita di von der Leyen a Lampedusa ha l'obiettivo di " coinvolgere ancora di più l'Europa in una politica attiva. È evidente che tutte le azioni del nostro Governo per arrivare ad arginare l'immigrazione illegale si stanno mettendo in campo e per garantire le immigrazioni legali che invece le nostre imprese auspicano ".

Von der Leyen e Meloni dovrebbero incontrarsi già oggi a Roma per poi partire domani mattina alla volta di Lampedusa. " L'immigrazione illegale di massa non può essere subita dall'Italia e dall'Europa come una fatalità alla quale rassegnarsi. Sono certa che la Commissione europea, sempre attenta al rispetto delle regole, condivida con l'Italia l'esigenza di difendere la legalità anche in tema di immigrazione ", ha scritto Meloni nella sua lettera indirizzata a Bruxelles, nel tentativo di scuotere le coscienze dell'Europa.

Quindi, nella lettera, il presidente del Consiglio ha concluso, ringraziando per il possibile riscontro: " Insieme potremo valutare come intervenire operativamente non solo per affrontare l'attuale emergenza ma anche per contenere le partenze, in particolare accelerando l'attuazione del Memorandum di intesa tra UE e Tunisia ". Nel frattempo l'Italia fa da sola e spinge sui trasferimenti dall'isola, impiegando tutte le risorse che ha a disposizione per vuotare l'hotspot, dove al momento ci sono ancora oltre 2000 migranti.

Nel frattempo, nel pomeriggio di oggi il ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin, avrà un colloquio telefonico sull'emergenza migranti a Lampedusa con il capo del Viminale, Matteo Piantedosi, e con l'omologo tedesco, Nancy Faeser. Al colloquio, precisano le fonti del ministero degli Interni francese citate dal Bfmtv, parteciperanno anche il commissario europeo agli Affari interni, Ylva Johansson, e la presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea.