Farmaci, e-bike e lavatrici: piccoli inventori crescono

C'è chi si è inventato un sistema automatizzato Medcare per ridurre il rischio di dimenticanze nella gestione quotidiana dei farmaci per gli anziani. Chi per arrivare dei nano-sensori per salvare le risaie dal cadmio, ma anche un kit a basso costo che trasforma le bici in e-bike performanti, o un doppio filtro per le lavatrici con gel biodegradabili per trattenere le microfibre e ridurre l'inquinamento delle acque. Piccoli inventori crescono e oggi saranno premiati i vincitori della selezione italiana del concorso europeo «I giovani e le scienze 2025» (in piazzale Morandi 2) che la FAST (Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche, organizza su incarico della Direzione generale Ricerca della Commissione europea per valorizzare gli studenti eccellenti. In totale per questa edizione, sono 97 i finalisti, giovani di età compresa tra i 14 e i 20 anni, di cui 45 ragazze e 52 ragazzi, neo-inventori con le loro idee per il futuro. I migliori sei autori con tre progetti rappresenteranno l'Italia alla finale di «EUCYS- European Union Contest for Young Scientists« che quest'anno si terrà in Lettonia a Riga a settembre. Il concorso è il più prestigioso per gli allievi dei licei e degli istituti tecnici; è l'unico promosso da tutte le istituzioni comunitarie (Parlamento, Consiglio e Commissione europea); è condiviso dai governi degli Stati membri dell'Unione europea.

A dare battaglia anche sette progetti di studenti lombardi che si sono inventati progetti come una sottile lente convergente di fresnel flessibile per recuperare energia luminosa nella fascia oraria dell'alba e del tramonto e massimizzare l'efficienza di un pannello fotovoltaico o ppure nanosatelliti per monitorare i disastri ambientali nelle economie emergenti.