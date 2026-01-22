Quali sintomi possono predire alcune malattie: 5 insospettabili che dovresti conoscere

La salute non va mai sottovalutata. È sicuramente più facile tenerla sotto controllo con controlli periodici, ma bisogna prestare attenzione ad alcuni sintomi - i cui effetti o essi stessi - ripetuti nel tempo potrebbero essere spia di una malattia o una condizione che richiede l’aiuto medico. Anche una febbre quindi non va presa sotto gamba, e i sintomi più comuni in tal senso sono stati riuniti in un elenco compilato dalla Mayo Clinic.

Perdita di peso

Chi cerca di dimagrire lo sa: non è facile perdere il peso guadagnato. E una perdita di peso involontaria, senza cambiamenti nello stile di vita, rapida e inspiegabile è tanto rara quando probabile sintomo di un problema di salute. In molti casi questo problema viene ascritto all’ipertiroidismo, ma si può trattare anche di diabete, depressione, malattie del fegato, cancro. Una possibilità è rappresentata anche da un disturbo che interferisce con l’assorbimento dei nutrienti contenuti nel cibo. Il momento in cui chiedere aiuto è quando si perde oltre il 5% del peso in un periodo che va da 6 mesi a un anno.

Febbre

Chiaramente non si tratta di qualche linea o di una febbre che scompare entro 72 ore dalla comparsa, ma di febbre persistente o alta, ovvero di almeno 39,5°C. La febbre svolge un ruolo importante nell’organismo, perché è indice di un’infezione in corso, infezione a cui l’organismo sta reagendo. Tuttavia se la febbre non passa, ed è accompagnata da altri sintomi - come tosse e affaticamento o difficoltà respiratorie - è meglio chiedere un consulto medico. Con tutta probabilità il primo passo sarà sottoporsi a un test per il Covid-19, soprattutto se si è tra le persone fragili, tuttavia potrebbe trattarsi di un’infezione più grave, come turbercolosi o una malattia delle vie urinarie. In altri casi potrebbe essere legato all’effetto collaterale di alcuni farmaci.

Respiro corto

Ci sono situazioni in cui si può sperimentare il fiato corto, situazioni che vanno dal caldo intenso al sovrappeso, fino al tabagismo. A volte, questo sintomo è associato anche agli attacchi di panico. Quando al respiro corto non c’è una spiegazione, potrebbe trattarsi di un male che affligge l’apparato respiratorio o cardiocircolatorio, come broncopneumopatia cronica ostruttiva, bronchite, asma, polmonite o embolia polmonare. È necessario rivolgersi immediatamente al medico.

Irregolarità intestinali

Anche le irregolarità intestinali hanno spesso un carattere transitorio, ma quando sono persistenti o comprendono feci nere (escludendo le volte in cui si sono consumati alimenti ricchi di ferro) o sanguinolente, dolore allo stomaco, diarrea e stitichezza persistenti, allora potrebbe trattarsi di un’infezione batterica, virale o parassitaria che ha attaccato l’intestino. Questi sono tuttavia anche i sintomi del cancro al colon e di condizioni come la sindrome dell’intestino irritabile.

Flash negli occhi

La vita quotidiana di molte persone comporta un certo affaticamento oculare: trascorrere molto tempo davanti allo schermo, può provocare spesso qualche disturbo, ma solitamente è transitorio, tanto che si consiglia di fare dei minuti di pausa periodici per rivolgere lo sguardo a distanza o semplicemente chiudere gli occhi.