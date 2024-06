Come capire se abbiamo problemi alla tiroide: sintomi e cure

Si parla spesso di disturbi della tiroide come ipotiroidismo o ipertiroidismo o della tiroide di Hashimoto, ma a cosa serve questo piccolo organo, fondamentale per il funzionamento dell'organismo, che a volte può essere capriccioso?

Definizione e anatomia della tiroide

La tiroide è la più grande ghiandola endocrina (organo che produce o rilascia sostanze, come gli ormoni) del corpo umano. Normalmente pesa tra i 15 e i 20 grammi.

Dove si trova la ghiandola tiroidea?

La tiroide è una piccola ghiandola di circa 5 cm di diametro situata sotto la pelle del collo e sotto il pomo d'Adamo. Le due metà (lobi) della ghiandola sono collegate da una parte centrale (chiamata istmo) che conferisce alla tiroide una forma a farfalla. È presente sia nelle donne che negli uomini.

Si riesce a sentire la tiroide?

Normalmente la tiroide non è visibile e può essere appena palpata. Se aumenta di dimensioni, i medici possono palparla facilmente o vederla come una massa prominente sotto o lateralmente al pomo d'Adamo.

Cosa fa la ghiandola tiroidea?

La tiroide secerne gli ormoni tiroidei che controllano la velocità delle funzioni chimiche del corpo (metabolismo basale). Gli ormoni tiroidei influenzano il metabolismo basale in due modi:

stimolando quasi tutti i tessuti del corpo a produrre proteine;

aumentando la quantità di ossigeno utilizzato dalle cellule.

Si può vivere senza tiroide?

È possibile vivere senza tiroide, ma non senza la produzione degli ormoni tiroidei, essenziali per il nostro organismo. Dopo l'asportazione totale o parziale della tiroide, è quindi necessario un trattamento sostitutivo dopo l'intervento (non impedisce di condurre una vita normale).

Quali sono gli ormoni tiroidei

La tiroide produce due tipi di ormoni:

Triiodotironina (indicata nelle analisi con il nome T3 );

(indicata nelle analisi con il nome T3 ); Tiroxina (indicata nelle analisi con il nome T4).

Questi due ormoni circolano nel sangue e si attaccano a quasi tutti gli organi e le cellule del corpo a cui trasmettono “messaggi”. Svolgono un ruolo cruciale per tutta la vita , e anche prima della nascita, perché partecipano allo sviluppo cerebrale del feto.

La tiroide aiuta quindi a regolare il livello generale di attività e dispendio energetico dell'organismo stimolando il cuore e il cervello. Pochi organi, infatti, sfuggono al suo controllo:

influisce sul peso e sulla massa muscolare ;

e sulla massa muscolare ; promuove la resistenza ossea ;

; agisce sull'umore , stimola il sistema nervoso centrale;

centrale; modula i livelli di colesterolo e di zucchero nel sangue ;

e di zucchero nel sangue ; regola la temperatura corporea;

corporea; aumenta o riduce la frequenza cardiaca;

cardiaca; regola il transito intestinale .

La dieta equilibrata per la tiroide

Per produrre gli ormoni tiroidei, la tiroide ha bisogno di iodio, un elemento presente nell’acqua e nel cibo. La tiroide assorbe lo iodio e lo integra nelle sue cellule per la sintesi degli ormoni tiroidei. Una dieta equilibrata (Leggi: I cibi alleati e quelli no per chi ha problemi alla Tiroide) fornisce circa 300 microgrammi di iodio al giorno, un livello sufficiente per il corretto funzionamento della tiroide.

Quali sono i sintomi della disfunzione tiroidea

Quando la tiroide non funziona più correttamente, gli ormoni tiroidei vengono prodotti in quantità insufficienti, si parla di ipotiroidismo, o in eccesso, si parla di ipertiroidismo. Le due disfunzioni della tiroide causano sintomi diversi.

Sintomi di ipotiroidismo

Una persona che soffre di ipotiroidismo non secerne abbastanza ormoni tiroidei. Si sente "lenta", come se il suo corpo lavorasse al rallentatore. Aumenta di peso, ha freddo, soffre di stitichezza, perde i capelli, ha la pelle secca ed è depressa. Potrebbe anche avere problemi di concentrazione o di memoria.

Sintomi di ipertiroidismo

Al contrario, chi ha la tiroide troppo attiva vive a ritmo frenetico, il suo cuore batte forte, perde peso. Possono comparire altri sintomi come nervosismo, ansia, tremori, disturbi del sonno, ecc.

Sia che la ghiandola tiroidea produca troppo o troppo poco ormone, il trattamento è necessario per prevenire complicazioni. Dopo i 60 anni, più di una donna su dieci ha problemi alla tiroide, rispetto solo al 4% degli uomini. Ipotiroidismo e presenza di noduli sono le patologie più riscontrate.

Quale ormone stimola la tiroide?

Il livello dell’ormone stimolante la tiroide nel sangue (TSH) è generalmente il miglior indicatore della funzionalità tiroidea. Questa è la prima analisi richiesta quando si sospetta un'anomalia della tiroide.

Poiché il ruolo di questo ormone è quello di stimolare la tiroide, il suo livello nel sangue aumenta quando la tiroide funziona in modo insufficiente (e quindi necessita di essere maggiormente stimolata) e diminuisce quando la tiroide funziona in modo eccessivo (e quindi necessita di essere meno stimolata).