Ansia, stress e vita sedentaria: ecco cosa fa aumentare il rischio di infarto

Per ambire ad avere un'ottima salute dobbiamo innanzitutto metterci del nostro modificando i motivi di rischio che dipendono da noi: lo hanno spiegato alcuni esperti spiegando che il destino del nostro cuore e delle malattie cardiovascolari a esso correlate è anche in mani nostre.

Cosa succede con ansia e stress

Tra i fattori modificabili della nostra vita che aumentano i rischi di un infarto ecco l'obesità, il consumo eccessivo di alcol, il fumo e uno stile di vita sedentario. Ma si può andare incontro a malattie collegate al nostro cuore anche se siamo perennemente stressati. " Una condizione di stress continuativo e prolungato si associa sia a un aumento della pressione arteriosa (che può sfociare in ipertensione conclamata), sia al rischio di rottura delle placche aterosclerotiche, laddove già presenti, con conseguente trombosi e necrosi del muscolo cardiaco", spiegano gli esperti di Humanitas.

Quando aumentano i rischi

A un recente convegno dal titolo "Ascolta il tuo cuore", è intervenuto come spiega il dottor Edward Callus, responsabile del Servizio di Psicologia Clinica dell'Ospedale Irccs San Raffaele di Milano che ha sottolineato i numeri delle ricerche scientifiche su una tematica sempre d'attualità. " Non bisogna demonizzare lo stress fisiologico ma ci sono molte ricerche scientifiche che dimostrano che lo stress cronico (per esempio in ambiente lavorativo) è un fattore di rischio importantissimo che fa aumentare di più di un terzo la possibilità di sviluppare malattie cardiovascolari" .

Le altre cause

Assieme allo stress, anche stati di ansia e depressione predispongono a una cattiva salute cardiovascolare: per questa ragione il dott. Callus auspica che ci sia anche la figura dello psicologo all'interno dei team multidisciplinari. Ma esistono anche altre condizioni che predispongono a malattie cardiache: oltre a quelli già citati inseriamo anche il diabete, il colesterolo "cattivo" e la pressione alta. Per proteggere il cuore, quindi, oltre a un'alimentazione sana è importante mantenere in forma il proprio organismo facendo sport ma anche tenere sotto costante controllo certe malattie che possono danneggiare la sua salute.

I numeri

Si deve fare ancora molto per abbassare i rischi di chi ha malattie cardiovascolari che tutt'oggi sono la prima causa di morte tra gli adulti ma che nell'80% dei casi è possibile prevenire.

L'Istituto Superiore di Sanità ha stimato che almenopresentano alcuni fattori di rischi che si possono abbassare se si interviene in tempo utile e se vengono messe in campo le buone abitudini tra cui l'alimentazione e lo sport per abbandonare cattive abitudini come il fumo e l'abuso di alcolici.