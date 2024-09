Parkinson, la malattia ha origine nell’intestino: lo studio

Ascolta ora 00:00 00:00

Importanti e nuove evidenze scientifiche mettono in luce qualcosa che non si conosceva prima e potrà aprire la strada a nuove cure e terapie contro il terribile morbo di Parkinson: ricercatori del Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, Stati Uniti, si sono accorti che la patologia potrebbe originarsi nell'intestino e non necessariamente nel cervello come si è sempre pensato dal momento che si tratta di una malattia neurodegenerativa che colpisce soprattutto il sistema nervoso centrale.

Quali sono i rischi

Lo studio è stato pubblicato su Jama Open Network: sono stati presi in esame 9350 pazienti senza malattia di Parkinson sottoposti a endoscopia superiore (Egd), un esame per visualizzare e diagnosticare problemi nell'esofago, nello stomaco e nella prima porzione dell'intestino tenue che costituiscono il tratto gastrointestinale superiore. Ebbene, il rischio di sviluppare il morbo di Parkinson era più elevato del 76% tra i pazienti con danni alle mucose intestinali rispetto a chi non ne aveva. La malattia si è poi sviluppata mediamente 14 anni dopo il danno alla mucosa scoperto grazie all'Egd.

L'importanza della mucosa

" Abbiamo scoperto che una storia di danni alla mucosa del tratto gastrointestinale superiore era associata a un rischio maggiore del 76% di sviluppare successivamente il morbo di Parkinson, evidenziando la necessità di un monitoraggio più approfondito di questi pazienti ", ha affermato Trisha S. Pasricha, neurogastroenterologo e direttore di ricerca clinica presso l'Istituto di Boston. L'esperta ha messo in luce la problematica derivata anche a causa dei Fans, ossia farmaci antinfiammatori non steroidei che sono molto diffusi (e a volte abusati) quando sono presenti mal di schiena e mal di testa ma che, a lungo termine, possono danneggiare la mucosa dello stomaco con le ulcere peptiche che colpiscono più di otto milioni di persone in tutto il mondo. " Comprendere il percorso dal danno alla mucosa alla patologia del morbo di Parkinson può rivelarsi cruciale per il riconoscimento precoce del rischio e per un potenziale intervento ".

L'influenza tra intestino e cervello

La dottoressa spiega che molto spesso, erroneamente, si pensa a come il cervello possa influenzare l'intestino ma non viceversa: soltanto adesso si sta scoprendo che, anche al contrario, esistono dei condizionamenti importanti. Non a caso, molti pazienti che hanno la malattia di Parkinson " manifestano sintomi gastrointestinali come stitichezza e nausea per anni, persino decenni, prima di sviluppare sintomi motori come difficoltà a camminare o tremori" . Il laboratorio americano dove è avvenuta questa scoperta ha cercato di " mettere in luce il percorso 'intestino-prima' del morbo di Parkinson perché può aprire nuove strade per strategie di intervento e trattamento precoci ".

I numeri del Parkinson

Il morbo di Parkinson che, come detto, è una patologia neurodegenerativa progressiva, colpisce circa 8,5 milioni di persone in tutto il mondo ma la cifra è più che raddoppiata

negli ultimi tre decenni. Chi ne viene colpito avverte, rigidità e bradicinesia (rallentamento dei movimenti volontari), oltre a problematiche non motorie tra cui la stitichezza.