Filma madre e figlia mentre sono in bagno, ma la piccola lo incastra

Ascolta ora 00:00 00:00

«Mamma, guarda, c'è un telefono». È stata proprio la più giovane delle sue due vittime, una bambina di appena 5 anni, a segnalare e poi a far arrestare in flagranza di reato un pedofilo comasco di 30 anni mentre l'uomo era «in azione» all'aeroporto di Linate. La Polaria è intervenuta infatti nella toilette del salone arrivi dello scalo (nella foto) dove l'uomo era stato segnalato intento a filmare dei bambini mentre utilizzavano il bagno. Sul posto il padre della bimba che ha riferito agli investigatori come la moglie, su indicazione della loro bambina, avesse sorpreso lo sconosciuto, dall'interno di una toilette nel bagno delle donne, che filmava lei e la piccola mentre utilizzavano il bagno. Era stata infatti la bambina a notare il telefonino che spuntava tra i due divisori dei bagni e a dirlo subito alla madre. Informato il marito, la coppia aveva lanciato l'allarme.

Sentita la conversazione con i poliziotti il pedofilo ha tentato la fuga, ma è stato inseguito e bloccato dai poliziotti che lo hanno perquisito. Il 30enne ha spontaneamente mostrato il contenuto del proprio cellulare, per dimostrare di non avere nulla da nascondere, ma gli agenti gli hanno controllato lo zaino trovando un secondo telefono, stavolta privo di Sim, nel quale c'erano diverse riprese di parti intime di donne e minori immortalati di nascosto in bagni pubblici e in spogliatoi di impianti sportivi. La successiva analisi dei dispositivi sequestrati ha consentito di accertare che l'arrestato partecipava a gruppi telematici noti per i loro contenuti pedopornografici.

A casa, in provincia di Como, l'uomo custodiva altri tre telefoni, un tablet e un pc e circa 5mila file, tra filmati e foto a sfondo pedopornografico e un numero considerevole di filmati autoprodotti relativi a minori all'interno di bagni e spogliatoi.