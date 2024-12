Fine dining, fusion, mediterranea: a ciascuno la sua "ultima cena"

Ascolta ora 00:00 00:00

Uno dei capisaldi di un buon Capodanno è una cena come si deve, magari con qualche ingrediente di lusso che non si consuma nel resto dell'anno. Andare in un ristorante può essere l'occasione per non finire l'anno in cucina e per farsi un regalo. Ecco alcuni indirizzi per un Capodanno goloso in extremis.

Capodanno fine dining Da Borgia (via Washington 56, info e prenotazioni 0248100315 e www.borgiamilano.com) la cucina elegante e confortevole di chef Giacomo Lovato, che per salutare l'arrivo del nuovo anno ha studiato un meno a 180 euro che comprende tra l'altro Ravioli ripieni di genovese d'anatra con fondo d'anatra all'arancia e Madeira, grué di cacao e olio alla salvia, Filetto di vitello alla Rossini con millefoglie di patate. Da Bu:r in via San Francesco d'Assisi 2 una cena intima ed elegantein linea con la filosofia dell'ospitalità di Eugenio Boer e Carlotta Perilli. Percorso gastronomico di eccellenza a 250 euro a persona. Prenotazioni allo 0262065383 e su www.restaurantboer.com. Chef Luca Natalini da Autem* nel cuore di Porta Romana (via, tel. 3512780368, autem-milano.com) in via Serviliano Lattuada 2 propone un menu sospeso tra classicità e avanguardia e all'insegna della condivisione. Prezzo 250 euro a persona.

Capodanno fusion Il Capodanno come occasione di rinnovamento nel ristorante Gong Oriental Attitude in corso Concordia 8. «Nel menu spiega Giulia - non manca mai la pasta lunga che, per la tradizione cinese, è simbolo di lunga vita e augurio di ricchezza, abbondanza e prosperità». Il menu di San Silvestro (nella foto un piatto) è proposto a 250, prenotazioni su www.gongoriental.com. Fine d'anno orientale anche da Ba Restaurant di Marco Liu in via Raffaello Sanzio 22 (024693206) al prezzo di 195 euro e da Waby al prezzo di 200 euro (via Carlo de Cristoforis 2, www.sevenrooms.com/reservations/wabyristorante).

Capodanno mediterraneo Vertigo Osteria Contemporanea nell'hotel Milano Verticale (via Carlo De Cristoforis 6) prevede un menu per la cena di San Silvestro studiato dallo chef Michele Cobuzzi con tocchi di Puglia, sua terradi origine. Prezzo 120 euro a persona. Info e prenotazioni: 0262278501 e info@vertigomilano.com. Da Uovodiseppia in via Amerigo Vespucci 11 (Info e pronotazioni 3759108923 e www.uovodiseppiamilano.it) la filosofia di chef Pino Cuttaia si fonda sull'essenza dei sapori siciliani interpretati con delicatezza e poesia. Per questa sera un'ode alla semplicità raffinata a 160 euro. Da Casa Fiori Chiari al numero 8 dell'omonima via Risotto ai frutti di mare e Baccalà con olive, capperi e pomodorini (150 euro a persona, prenotazioni allo 0249623564 e a info@casafiorichiari.com). Tripletta nel gruppo Da Giacomo, icona gastronomica milanese: Da Giacomo Arengario 350 euro la loggia, 250 le sale interne, Da Giacomo 230 euro, Giacomo Bistrot 180 euro. Per info e prenotazioni: giacomomilano.com.

Al Nuovo Caruso Bistrot nel Grand Hotel et de Milan un mirabile menu di ispirazione campana, firmato dallo chef due stelle Michelin Gennaro Esposito e dall'executive chef Francesco Potenza (270 euro, via Croce Rossa, tel. 3346601043).