Divorzi vip, tutte le coppie famose scoppiate nel 2025: da Raoul Bova e Rocio Morales a Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

Reali, conduttori, attori, ex veline, dentisti famosi e persino ex Ministri: gli addii non conoscono classe sociale. In questo 2025 ricco di gossip, sono tante le coppie vip che hanno deciso di dire basta, lasciando fan e follower a bocca aperta. Dall'amore che sembrava eterno a quello esploso tra scandali e gossip, ecco i matrimoni e le relazioni celebri che si sono concluse quest'anno, raccontate coppia per coppia.

Emanuele Filiberto e Clotilde Courau

Il 2025 si è aperto con l'annuncio della separazione tra Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau. A gennaio il principe è stato paparazzato in teneri atteggiamenti con l'ex Miss Messico, Adriana Abascal, poi a marzo - quando la relazione Adriana è diventata pubblica - l'erede di casa Savoia è uscito allo scoperto: " La separazione con Clotilde è stata decisa quattro anni fa ". Insomma, il principe e la moglie - che stavano insieme da quasi vent'anni e hanno avuto due figlie - si erano già lasciati ma nessuno lo sapeva. L'addio risale al 2021 ma la coppia ha preferito non rendere pubblica la decisione, conducendo vite separate e rimanendo fedele al ruolo di genitori e ai doveri istituzionali. A proposito di Adriana Abascal, però, brutte notizie: la storia con Emanuele Filiberto è già arrivata al capolinea a meno di un anno dall'inizio.

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu

Ci sarebbe un presunto tradimento alla base dell'addio tra il campione di kick boxing Georgian Cimpeanu ed Elisabetta Canalis. L'ex velina si era legata al suo personal trainer subito dopo la fine del matrimonio con Brian Perri e per lei Cimpeanu si era addirittura trasferito a Los Angeles. Ma la convivenza è durata meno di un anno prima che Elisabetta scoprisse alcuni messaggi compromettenti sul suo cellulare scritti da un'altra donna che lui allena come personal trainer. I più maligni, invece, sostengono che la differenza di età (15 anni) abbia inciso non poco sulla rottura. Poco male, perché nella vita dell'ex velina sarda è già arrivato un altro sportivo: Alvise Rigo.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

La separazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales è coincisa con lo scandalo scoppiato per gli sms compromettenti tra l'attore e la giovane modella Martina Ceretti. La vicenda, portata a galla da Fabrizio Corona, ha travolto la coppia che già viveva una crisi profonda e ha messo fine alla relazione durata tredici anni. La scintilla tra Raoul e Rocio era scoccata nel 2011 sul set del film di Paolo Genovese "Immaturi - Il viaggio" ma all'epoca l'attore era ancora sposato con Chiara Giordano. Un anno dopo, divorzio alla mano, i due attori erano usciti allo scoperto. Dal loro amore - mai arrivato all'altare - sono nate anche due figlie ma alla fine - così come era cominciata - la storia è terminata tra gossip infamanti e avvocati e nuovi amori. Lui è fidanzato con l'attrice comica Beatrice Arnera, lei pare si frequenti in gran segreto con Stefano De Martino.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

Uno degli addii più clamorosi del 2025 è sicuramente quello tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Il conduttore di Temptation Island e l'ex aspirante Miss Italia si sono lasciati - letteralmente a sorpresa - dopo diciotto anni d'amore. Il colpo di fulmine era scoccato nel 2006, ma all'epoca Bisciglia era impegnato con l'ex gieffina Simona Salvemini. L'anno successivo, però, quando erano entrambi single, Pamela e Filippo avevano iniziato a frequentarsi e non si erano più lasciati. Le avvisaglie di crisi si erano viste durante l'estate, quando i due avevano fatto vacanze separate. L'assenza di Pamela in Calabria durante le registrazioni di Temptation aveva alimentato i dubbi su un possibile allontanamento da Filippo e la conferma è arrivata a fine settembre con un comunicato ufficiale di addio: " È da un po'... dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene ".

Ezio Greggio e Nataly Ospina

Meno di un anno è durata la relazione tra Ezio Greggio e Nataly Ospina eppure la loro rottura ha scatenato i pettegolezzi. Vuoi per la grande differenza di età tra il conduttore e l'influencer (35 anni), vuoi per i rispettivi impegni di lavoro (la colombiana è una popolare foodblogger), la storia non ha retto. La coppia non ha fatto proclami ufficiali per annunciare l'addio, ma ospite di Caterina Balivo a "La Volta buona" Nataly si è detta profondamente dispiaciuta per la fine della relazione con Ezio nonostante l'addio sia arrivato di comune accordo: " Non è successo nulla di tragico. Sono cose che accadono nelle relazioni, ci si lascia, ci si conosce e magari poi non funziona però comunque noi ci vogliamo tanto bene, ci sentiamo spesso ". Rimangono dei bellissimi ricordi, ha assicurato lei.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli

Nonostante la differenza di età la storia tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli sembrava essere destinata a qualcosa di serio. Del resto il conduttore di "Affari tuoi" era sempre stato attento a non mostrarsi con le sue "fiamme". Invece con Caroline, Stefano aveva fatto un passo importante esponendosi davanti ai paparazzi e conoscendo la famiglia della sua giovane fidanzata. Dopo un'estate di passione trascorsa in mare - diviso tra lo yacht della famiglia Tronelli e la sulla sua barca "Santiago" - il conduttore ha messo la parola fine alla relazione con Caroline. A creare una frattura all'interno della coppia sarebbe stata la vicenda dei video intimi rubati, che alla fine è scoppiata.

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi

Non si può parlare di crisi del settimo anno per Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, che hanno messo fine alla loro relazione dopo sei anni di fidanzamento. La scintilla scoccata alla prima del film di "Walter Veltroni" nel maggio 2015 si infiammò nell'aprile del 2019, quando si presentarono mano nella mano al "Confusion Party" di Maurizio Cattelan, ma si è spenta nel corso del 2025. A dividere le strade della capogruppo di Italia Viva e del chirurgo odontoiatra nonché attore sarebbe stato il mancato arrivo di un figlio, che entrambi desideravano. Persino le nozze erano in programma ma il sogno di formare una famiglia si è infranto con l'annuncio di addio arrivato a ottobre.

Can Yaman e Sara Bluma

È durata giusto il tempo di due red carpet la storia tra Can Yaman e Sara Bluma. L'attore turco e la dj algerina avevano ufficializzato la loro relazione sul tappeto rosso dell'Italian Global Series Festival di Rimini a fine giugno. Tra baci appassionati, sguardi di intesa e sentimenti sbandierati ai quattro venti Can e Sara sembravano essere destinati a bruciare le tappe con tanto di annuncio di Yaman di possibili nozze. La storia aveva resistito anche ai gossip estivi e la coppia si era mostrata affiatata anche sul red carpet della Festa del cinema di Venezia a settembre.

Qualcosa, però, si sarebbe rotto alla vigilia della messa in onda della serie "Sandokan", di cui Yaman è protagonista, è la notizia dell'addio ha fatto il giro del web. "Ora cerco il vero amore", ha confermato a Diva e Donna l'attore turco tornato single.