Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, è finita? "Scoppiati come un pop corn"

Non bastava l'addio tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi e neppure quello (non ancora confermato) tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ora anche la relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sarebbe arrivata al capolinea. Il condizionale è d'obbligo ma la fonte, il sito Dagospia, difficilmente sbaglia quando si tratta di amori finiti e dopo avere anticipato le due rotture del giorno (Boschi prima e De Martino poi) ora Roberto D'Agostino ha svelato che anche la conduttrice svizzera sarebbe tornata single.

L'ultimo gossip sulla coppia

Più che una notizia si tratterebbe di un vero e proprio scoop visto il clamore suscitato dalla coppia negli ultimi mesi. "Sono scoppiati come un pop corn cotto troppo a lungo", ha riferito il sito, spiegando che da giorni all'ombra del Duomo circolano voci insistenti di crisi se non addirittura di addio : "Quasi tutti danno per finita la storia tra la nonna più sexy d’Italia e il suo compagno, cugino di secondo grado di Marco Tronchetti Provera". Di fatto l'indiscrezione coglie di sorpresa i fan della coppia visto che fino a pochi giorni fa si parlava di una imminente convivenza nell'abitazione grazie alla quale si Provera e Hunziker si erano conosciuti lo scorso anno.

Le parole di Michelle a Verissimo e la lite in strada

Le voci sulla convivenza non erano state confermate dalla conduttrice di "Io Canto" ma, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Michelle Hunziker si era sbilanciata e aveva parlato per la prima volta in pubblico di Nino e del sentimento nato tra loro: " La sto vivendo con grande naturalezza, vediamo dove andrà a parare. Vediamo dove andrà, sono contenta. È bello, andando avanti con l'età, proteggere il più possibile la propria relazione, anche perché bisogna vedere se si incastrano tante cose, se funziona. Speriamo ". Tra un dubbio e l'altro, ma con la voglia di provarci, Hunziker aveva assicurato di essere pronta a mettersi in gioco nella storia con Tronchetti Provera.

Tra Hunziker e Tronchetti Provera c'è solo una maretta momentanea o è in corso una vera tempesta? Ah, saperlo...",

Eppure le foto dellaper strada avvenuta settimane fa tra il manager milanese e Michelle potrebbero svelare che nella coppia c'è stata una frattura, che potrebbe avere portato dritta all'addio. Dunque la domanda è una sola. "ironizza il sito di D'Agostino.