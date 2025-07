Rocio Munoz Morales, lo scandalo e il silenzio social. L'amica rivela: "Sta soffrendo tantissimo"

Della fine della relazione tra Raoul Bova e Rocio Morales rimangono sono un pugno di foto. Nonostante il clamore, scatenatosi dopo la diffusione dalle chat del presunto tradimento dell'attore con la 23enne Martina Ceretti, sulla pagina Instagram dell'attrice spagnola ci sono ancora i ricordi di una storia iniziata su un set e terminata dietro a lunghi silenzi e bugie. Dopo lo scandalo sollevato da Corona, Rocio ha dato mandato al suo legale di parlare per lei e chiarire la sua posizione in merito alle dichiarazioni rilasciate da Raoul Bova, ormai suo ex, poi si è chiusa nel silenzio più totale nel tentativo di difendere la sua dignità e proteggere le due figlie. Ma chi le è rimasto accanto parla di una donna distrutta dal dolore.

La scoperta delle chat

Per mesi si è parlato dei presunti tradimenti che sarebbero stati alla base della crisi tra i due attori. Le voci si sono trasformate in prove quando Fabrizio Corona ha pubblicato i numerosi messaggi che Bova e Martina Ceretti si sono scambiati dal 2023 ai giorni nostri. Chat che parlano di un lungo corteggiamento culminato, pare, con una notte di passione consumata in un hotel di lusso mentre l'attore era lontano da casa per motivi di lavoro. Ma Rocio non ne sapeva nulla. " Gli audio e i messaggi compromettenti, virali su Internet, l'hanno comprensibilmente ferita. E disgustata" , ha riferito il Corriere pochi giorni prima che l'attrice spagnola, attraverso il suo legale, mettesse fine alle speculazioni.

L'intervento dell'avvocato

Nella nota diffusa dall'avvocato Antonio Conte (già noto per essere il difensore di Totti nella causa di divorzio da Ilary Blasi) Rocio ha spiegato che lei e Raoul vivevano ancora sotto lo stesso tetto e che non erano separati da tempo come dichiarato dall'avvocato del protagonista di "Don Matteo": " La signora Rocío Morales Muñoz nega decisamente quanto affermato dal signor Bova. E' rimasta senza parole e ha una sola volontà: proteggere le proprie bambine da questo tanto improvviso quanto doloroso clamore". Dunque, falso l'accordo e falsa la separazione ma non il dolore che l'attrice starebbe provando a seguito della fine della relazione e dell'esplosione del caso mediatico.

Le parole dell'amica

A confermarlo sono le parole che Francesca Barra, giornalista e amica di Rocio, ha scritto sui social network in sua difesa.

Sono molto amica di una donna che in questo momento sta soffrendo tantissimo a causa di una valanga che le è caduta addosso. Resto in silenzio per rispetto della sua famiglia, delle sue bambine

Un lungo messaggio che parla di diritto alla privacy e rispetto per la dignità altrui, al quale si sono aggiunte poche parole per raccontare ciò che l'attrice sta vivendo: "". Ma i riflettori non si spengono sulla coppia e su ciò che ruota attorno al caso mediatico scatenato da Corona.