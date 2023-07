Concessioni pubbliche, turismo e Regi decreti: tutte le decisioni del Cdm

Il Cdm di questo pomeriggio ha confermato l'impegno del governo guidato da Giorgia Meloni per avviare uno sviluppo strutturale del Paese sotto ogni punto di vista. La riunione è durata poco meno di un'ora e ha visto i ministri confrontarsi su diversi temi, tra i quali un ordinamento professionale alle guide turistiche ed al loro ambito di appartenenza, l'istituzione del Garante Nazionale per le persone con disabilità e la mappatura dei beni in concessione, compresi quelli ai balneari. Si tratta di una banca dati realizzata con il nuovo sistema di ricognizione previsto nel decreto approvato oggi per " la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici ".

" Con le misure di oggi diamo vita a una vera e propria rivoluzione nel turismo, che finalmente potrà avere, per la prima volta nella storia della Nazione, un piano frutto di una visione industriale che verrà attuato in stretto rapporto con le Regioni ", ha dichiarato il ministro del Turismo, Daniela Santanché, con una nota al termine della riunione. Il pacchetto di misure, spiega il ministro, rappresenta " una rivoluzione che passa anche per la riforma delle guide turistiche approvata oggi nel Consiglio dei ministri che, attesa da oltre dieci anni, è frutto di una concertazione proficua ed efficace con le parti interessate ".

Soddisfazione anche da parte del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, al termine del Consiglio dei ministri: " L'istituzione del Garante Nazionale per le persone con disabilità è il secondo decreto attuativo della Legge delega 22 dicembre 2021, n. 227 "Delega al governo in materia di disabilità" ed è un altro segnale concreto di questo Governo per le persone con disabilità e le loro famiglie ". Quindi, ha spiegato il ministro, " si tratta di una figura fondamentale che promuove e tutela i diritti delle persone con disabilità, dispone di autonomi poteri di organizzazione, di indipendenza amministrativa e non ha vincolo di subordinazione ". Secondo la nuova norma, " il Garante ha la facoltà di formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate ", ma anche " emettere un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni individuate e, ove possibile, propone il ricorso all'autotutela amministrativa entro novanta giorni ".

Inoltre, durante il Cdm è stato dato il via libera al disegno di legge presentato dal ministro Casellati per l'abrogazione di 9.924 Regi decreti che non avevano più ragione d'esistere nell'ordinamento italiano.