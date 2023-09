"Equo compenso legge di civiltà". L'Ancl promuove l'iniziativa del governo

Cinque fra le maggiori organizzazioni datoriali, assicurative e bancarie italiane, ossia Abi, Assonime, Confindustria, Confcooperative e Ania, sono state convocate il prossimo 12 settembre, alle 11, al ministero della Giustizia. L'obiettivo è avviare una discussione per l'applicazione della legge sull'equo compenso. Dario Montanaro, presidente dell’Associazione nazionale dei consulenti del lavoro, si dice soddisfatto di questa iniziativa dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni: " Quella sull’equo compenso è una legge di civiltà che rende pienamente attuativo anche per i lavoratori autonomi quanto sancito dall’art. 36 della Costituzione, oltre a costituire il frutto concreto di un positivo cambio di atteggiamento della politica nei confronti delle libere professioni ".

Nonostante si tratti di un passo avanti, come ha sottolineato Montanaro, " dall’entrata in vigore della norma non sono tardate critiche e dubbi sollevati dalle parti sociali in merito a infondate conseguenze che la sua applicazione avrebbe suscitato in futuro ". Il provvedimento nasce dall'unione delle proposte normative di FdI e della Lega. Il testo ha come prima firma quella del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, perché è stato depositato a Montecitorio pochi giorni prima di ricevere l'incarico per la formazione del governo. Le organizzazioni datoriali, assicurative e bancarie italiane non sembrano concordare sulle " modalità con cui è stata declinata, che rischiano di dar luogo ad aumenti paradossali e indiscriminati di tutti compensi professionali, generando un volume di costi insostenibile per le imprese ".