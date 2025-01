Governo, Cdm lampo: "Nessun riferimento alla Santanchè"

Ascolta ora 00:00 00:00

Cdm lampo a Palazzo Chigi. La riunione tra il premier Giorgia Meloni e i suoi ministri è terminata dopo appena venti minuti. Nessun riferimento al caso Santanchè, la ministra rinviata a giudizio la scorsa settimana con le accuse di falso in bilancio per i conti della galassia societaria Visibilia. La conferma è arrivata dal ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al termine del Cdm: "Se si è parlato della questione? No. Abbiamo svolto quello che era all'ordine del giorno". "Assolutamente no. Neanche informalmente", ha confermato poi la ministra per le riforme Elisabetta Casellati. Nessun approfondimento nemmeno sui due dossier al centro del dibattito politico: l’elezione dei quattro giudici costituzionali e la vicenda Almasri, il comandante libico accusato di crimini contro l’umanità, arrestato a Torino, rilasciato e accompagnato in Libia con un volo di Stato.

All'ordine del giorno un disegno di legge di "ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023". Secondo quanto previsto, in agenda anche un decreto legislativo recante "disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46 - esame definitivo".

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ha reso noto che "in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche verificatesi nei giorni 9 e 10 febbraio 2023 nel territorio dei Liberi consorzi di Ragusa e di Siracusa, della Città metropolitana di Catania e dei Comuni del litorale ionico della Città metropolitana di Messina", il Governo ha deliberato, un ulteriore stanziamento di 30 milioni e 250 mila euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

L'ex governatore della Sicilia ha rimarcato che questo ulteriore intervento finanziario va ad aggiungersi al precedente stanziamento di 9 milioni di euro deliberato nel luglio 2023: "Una integrazione che si è resa necessaria per consentire il completamento degli interventi nei territori colpiti delle quattro province isolane". Secondo quanto si apprende, il Cdm ha inoltre dato il via libera allo stanziamento di 250 milioni di euro per la prosecuzione delle attività delle acciaierie Ex Ilva.