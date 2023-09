Guerra e investimenti: l'avvertimento di Giorgetti ai "falchi" Ue

“ Oggi le guerre si fanno utilizzando grano, immigrati ed energia ”. Ha aperto così il suo intervento a Pontida il ministro dell’Economia e della Finanze Giancarlo Giorgetti. Sul palco del grande raduno leghista, ha sottolineato come l’attuale situazione internazionale sia “ tremendamente complicata e difficile. Non c’è solo in conflitto in Ucraina, con tutte le sue conseguenze economiche e sociali. Ve ne sono molte altre ”.

Giorgetti ha anche sottolineato che “ ogni mattina, come ministro dell’Economia, mi alzo e condivido le angosce e le preoccupazioni di tanti imprenditori e famiglie ” che sopportano il peso di un debito. “ Anche io da ministro mi alzo con un grande debito sulle spalle: 2.859 miliardi. Questo significa che soltanto l’anno prossimo, per interessi in più, dovremo pagare 14 miliardi ”, una cifra che verrà sottratta ad aiuti, sanità e riduzione delle tasse.

Il ministro ha lanciato un appello ai “falchi” dell’Unione: “ Se crediamo nel futuro di chi investe, della famiglia e dell’impresa noi, come governo italiano, rivendichiamo a livello europeo che il Patto di stabilità escluda dal conteggio gli investimenti ”. Giorgetti ha già avanzato questa proposta, compreso lo scorporamento delle spese militari per il sostegno all’Ucraina, sabato 16 settembre all’Ecofin, la riunione informale dei ministri delle Finanze europei a Santiago di Compostela.

Come scrive Marcello Astorri su Il Giornale, l’incontro ha dimostrato che anche i Paesi più rigoristi sembrano disposti ad un’apertura, per arrivare rapidamente ad un’intesa già tra ottobre e novembre. Nessuno sembra essere intenzionato a ritornare alle vecchie regole, viste come deleterie da tutti. Non si è ancora arrivati, però, ad una quadra su un corretto bilanciamento tra una riduzione del Pil e la concessione di uno spazio di manovra adeguato agli investimenti prioritari dell’Unione.