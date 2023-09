"Difendiamo i nostri popoli contro l'ondata". Le Pen infiamma il pubblico di Pontida

Il pratone di Pontida accoglie migliaia di militanti e sostenitori della Lega per la giornata conclusiva del tradizionale raduno annuale del Carroccio. Tra i tanti interventi che si sono succeduti sul palco, i più attesi erano sicuramente quelli di Marine Le Pen e del segretario Matteo Salvini. Il leader del Rassemblement National è stata accolta nel retropalco dal vicepresidente del Consiglio, che poi l'ha accompagnata al suo ingresso davanti alla folla che l'ha salutata con un lungo applauso. Nella settimana in cui si è parlato molto del tema dei migranti - e nel giorno in cui Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen hanno visitato assieme l'hotspot di Lampedusa - l'esponente politica francese ha accettato l'invito pervenuto dalla Lega.

" Noi e voi siamo occupati insieme in una lotta comune: quella per la libertà delle nostre patrie e dei nostri popoli ", esordisce la Le Pen al suo primo appuntamento con Pontida. " Noi difendiamo i nostri popoli dall'onda migratoria organizzata ", dichiara l'ex candidata alle presidenziali francesi facendo riferimento a quello che sta succedento a Lampedusa. Marine Le Pen, poi, elogia lo stesso Salvini: " Noi difendiamo i nostri porti, come così brillantemente ha fatto Matteo con così tanto coraggio e combattività quando aveva il potere di farlo. Allora l'Europa intera guardava all'Italia con ammirazione e noi come alleati eravamo orgogliosi di Salvini e della Lega. Aspettiamo che quel momento ritorni ". Poi, il ricordo di quello che è successo in passato: " Quando c'è un partito come la Lega e un dirigente come Salvini si sa che è la scelta giusta, anzi l'unica scelta possibile" .