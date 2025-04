"Istantanea digitale": la due giorni di Fdi per analizzare la comunicazione

Ascolta ora 00:00 00:00

Si svolgeranno il 16 e il 17 aprile presso la Camera di Commercio di Roma due giorni di dibattiti per analizzare le trasformazioni della comunicazione digitale, il declino della cultura woke e il cambio degli algoritmi determinato dai capovolgimenti politici d’oltreoceano.

Gli appuntamenti

Mercoledì 16 aprile, dalle ore 10 alle ore 18, giovedì 17 aprile, dalle ore 10 alle ore 13. I dibattiti di mercoledì si svolgeranno presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano , con ingresso in Piazza di Pietra. Gli eventi del giovedì si svolgeranno presso la sala del Consiglio / 2° piano con ingresso in Via de’ Burrò, 147. Gli ingressi delle due sale, si trovano a pochi metri di distanza l’uno dall’altro. Ingresso libero fino a esaurimento posti

Il programma delle due giornate

Mercoledì 16 aprile

Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, ingresso in Piazza di Pietra

h 10-11

L’inizio di una nuova era per il digitale



Andrea Moi – Resp. Dipartimento comunicazione Fratelli d’Italia

Alberto Di Benedetto – Resp. Social Fratelli d’Italia

Duccio Tronci – Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Francesco Filini – Resp. Ufficio studi Fratelli d’Italia

Giovanni Donzelli – Resp. Organizzazione Fratelli d’Italia

Alessio Butti – Sottosegretario all’innovazione tecnologica e transizione digitale



h 11-12

La fine del mondo woke è l’inizio di che cosa



Tommaso Cerno – Il Tempo

Giovanni Marinetti – La7

Brunella Bolloli – Libero

Alessandro Rico – La Verità

Modera: Duccio Tronci – Ufficio stampa FdI



h 12-13

Algoritmi e censura nell’era del freespeech



Angelo Mazzetti – Direttore Relazioni Istituzionali, Italia e Grecia di Meta

Anna Zizola – Responsabile affari governativi UE e Italia X

Mattia Tarelli – Responsabile Relazioni Istituzionali Google

Modera: Giordano Sottosanti – Responsabile X Giorgia Meloni



h 15-16

Tutto quello che avremmo voluto sempre dire se non ci fosse stato l’algoritmo a fermarci



Gianni Barattieri – Influencer, admin pastorizianeverdies

Emanuele Cosmin Stoica – Influencer

Modera: Marco Gaetani – Radio Atreju



h 16-17

Quindi i media siamo noi? Come sta cambiando l’informazione digitale



Daniele Grassucci – Skuolanet

Ulderico De Laurentiis – La Voce del patriota

Ginevra Terracina – Il Tempo

Matteo Carnieletto – Il Giornale

Modera: Sebastiano Caputo – Dissipatio



h 17-18

Dall’agenda Lib progressista all’accelerazione di Musk. Le parole chiave della nuova era digitale



Nuccio Bovalino – Sociologo dei media

Emanuele Merlino – Capo segreteria tecnica Ministero della Cultura

Andrea Venanzoni – Vicepresidente AssoCyber

Luca Josi – Giornalista e imprenditore

Giovedì 17 aprile

Sala del Consiglio / 2° piano ingresso in Via de’ Burrò, 147



h 10-11

L’economia delle parole, le parole dell’economia



Gianfranco Manco – Starting Finance

Leonardo Donato – Fortune Italia

Chiara Albanese – Bloomberg

Modera: Dalila Di Dio – Social FdI



h 11-12

Social e politica nell’era post woke



Tommaso Longobardi – Resp. Social Giorgia Meloni

Dario Adamo – Resp. Social Giuseppe Conte

Cristiano Bosco – Staff comunicazione Matteo Salvini

Modera: Alberto Di Benedetto – Resp. Social Fratelli d’Italia

h 12-13

Politica e digitale nell’era Meloni.

L’analisi degli esperti– Vis Factor– Arcadia– Luiss/TusciaModera:– Social FdI